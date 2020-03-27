Шиномонтаж с доставкой. Как поменять резину в условиях карантина

Барнаульцам рекомендуют избегать мест массового скопления людей. Но весна — время сезонной замены шин. Это значит, что скоро автомобилисты поедут "обуваться" в летнюю резину, и на шиномонтажках возникнут большие очереди. Как обезопасить себя от лишних контактов с людьми? Как удобно поменять шины?
Торговая сеть "Подкова" предлагает новую услугу "Мобильный шиномонтаж".
Как это работает?
Выездной монтаж "переобует" не хуже, чем стационарный автосервис. Фургон, оборудованный всем необходимым, заменит резину прямо у вашего дома или в любом удобном месте.
Сколько стоит?
Цены на "Мобильный шиномонтаж" такие же, как и при замене шин в автосервисе "Подковы". Стоимость замены покрышек от 1400 рублей.
Как "переобуться" бесплатно?
Купить летние шины на сайте "Подковы". Покупателям фургон доставляет и монтирует летнюю резину абсолютно бесплатно.
Закажите услугу по тел.: (3852) 32 10 64.
Или запишитесь онлайн на шиномонтаж в автосервисе.
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