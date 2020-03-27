"Работали и будем работать". Алтайское казино не собирается закрываться на карантин

Единственное казино в Алтайском крае продолжит свою работу, несмотря на карантин по COVID-19. Об этом сообщается на странице Altai Palace в соцсети "ВКонтакте".
С 26 марта на территории региона действует запрет на проведение развлекательных мероприятий, закрыты кинотеатры и иные места массового скопления людей. Однако в алтайской игорной зоне "Сибирская монета" решили проигнорировать приказ.
"Сибирский вегас" работал, работает и будет работать", – сказано в сообщении в официальной группе Altai Palace.
Сегодня казино собирается провести концерт популярной классической музыки со свободным входом. Кроме того, всем желающим предлагают скидки на остаток весны.
Как ранее сообщил amic.ru, 26 марта губернатор Алтайского Края Виктор Томенко выпустил постановление о временном закрытии развлекательных учреждений края на карантин из-за COVID-19. Однако из самого документа не до конца понятно, какие именно заведения закроются.
Напомним, что в Алтайском крае по-прежнему нет зараженных коронавирусом.
Комментарии
И гадить они хотели и на вирус и на Томенко ...
Состоятельные живут как хотят. Законы для быдло.
Гость 14-00, и так вчегда было есть и будет