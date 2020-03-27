Почти полмиллиона рублей украли мошенники у двух жительниц Алтайского края

Почти полмиллиона рублей похитили мошенники у жительниц Бийска и Заринска, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Так, пенсионерка из Бийска стала жертвой телефонных мошенников. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что накануне позвонили неизвестные и сообщили, что ей необходимо пройти курс лечения, предварительно заплатив за него 258 тысяч рублей. Горожанка не раздумывая отправилась к ближайшему банкомату и перевела необходимую сумму по указанным реквизитам. Только спустя три дня она поняла, что ее обманули.
Еще один инцидент произошел в Заринске. По словам 66-летней местной жительницы, ей позвонила якобы представитель банка и сообщила, что мошенники пытаются похитить с ее банковского счета средства и убедила положить сбережения на "безопасный счет". Пенсионерка сняла со своего счета 240 тысяч рублей и внесла их на указанный мошенниками телефон.
В МВД напоминают о необходимости соблюдать осторожность и не переводить деньги незнакомцам без предварительного подписания договора. Также не стоит бездумно реагировать на сомнительные предложения и призывы перевести деньги по любой причине. В случае если звонят лжепредставители банка, не нужно следовать никаким инструкциям, а звонить в банк по номеру горячей линии, который указан на обратной стороне карты.
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