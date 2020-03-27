Правительство попросили ограничить продажу алкоголя в России из-за коронавируса

Член общественной палаты, глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса, передает RT.
Хамзаев предлагает ввести особый режим реализации спиртной продукции до 1 мая. Согласно инициативе, на одного человека нельзя будет приобрести более одного литра алкоголя крепче десяти градусов. Также общественник подчеркнул, что правительство правомочно ограничивать продажу спиртного, а в случае чрезвычайной ситуации – и вовсе ввести полный запрет.
Также Хамзаев напомнил, что ранее Всемирная организация здравоохранения призвала жителей всех стран воздержаться от спиртного на период борьбы с пандемией, поскольку употребление таких напитков в качестве лекарства от коронавируса чревато рядом негативных последствий.
Комментарии
Господину Хамзаеву видать короновирус отец родной, срочно попиариться надо
А вот это глупость. Водка отличное дезинфицирующее средство как внутреннего, так и наружного применения. Наоборот надо сделать ее более доступной для населения, как по цене, так и по местам и времени приобретения.
Думаю разрешение продажи он-лайн и доставку алкоголя было бы правильным решением!
А Султаны Хамзаевы таким макаром и свинину запретят скоро... И подрезание введут, нафиг-нафиг!
Ставьте бражку товарищи! Будем лечиться самогоном. В России резко увеличится потребление сахара и живых дрожжей
1 литр на человека в день ? Упиться можно
Жоржэк, не в день, а до 1 мая))
27.03.2020 16:15
Жоржик
1 литр на человека в день ? Упиться можно.
Читай --- до 1 мая один литр!
27.03.2020 16:15
Жоржик
1 литр на человека в день ? Упиться можно.
Читай --- до 1 мая один литр!
А контролировать как? Сегодня я в одном магазине литр купил, завтра в другом. Да или в том же самом, в принципе
Средства защиты дыхания (респираторы) разобрали (я в пыли работаю) - ладно.
Наличные деньги ограничили - пусть. В магазинах спровоцировали ажиотаж - пройдет. Хотели лишить работы - не вышло (капиталисты жадные). каждый день алкотестер подсовывали, а теперь еще и градусник - потерпим. А теперь еще и самогон гнать вынуждают - иногда кажется, что правят враги. И тайгу сожгли - уйти некуда, как жить- то?
27.03.2020 16:19
- гость -
Тогда маловато будет, маловато !!!