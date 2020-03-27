Причиной взрыва в Магнитогорске стал баллон с газом

Причиной взрыва в Магнитогорске стал газовый баллон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Челябинской области.
По словам властей, мужчина, занимающийся ремонтом в квартире своих родственников, за несколько дней до взрыва принес баллон с газом. Во время взрыва в квартире находилась пожилая женщина и дети. На данный момент мужчина, который принес баллон, задержан полицией для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Как ранее сообщал amic.ru, вечером 26 марта в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв. Пожар охватил две квартиры, погибли два человека – женщина и подросток. Еще два ребенка получили травмы и ожоги, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Из дома был эвакуирован 31 человек.
Комментарии
бедные люди...жаль погибших