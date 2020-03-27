В Камне-на-Оби два человека находятся в больнице с подозрением на коронавирус

В центральной больнице Камня-на-Оби находятся два человека с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Алтайская правда".
По информации издания, в медучреждение приехала супружеская пара из Тюменцево, которая ранее побывала в Австралии.
Как рассказала начмед Светлана Шитова, на данный момент оба супруга находятся в изолированном боксе инфекционного отделения, у них взяли анализы, результаты будут готовы сегодня-завтра. При этом симптомов заболевания у пары нет, и паниковать не стоит, подчеркнула Шитова.
Напомним, что на данный момент в России зарегистрировано более 800 инфицированных COVID-19. В Алтайском крае на данный момент нет официальных случаев заражения коронавирусом.
Комментарии
А говорили,что край нищий. Из Тюменцево (!!!!) пара может себе позволить отдохнуть в Австралии. Или присматривались на ПМЖ?
КАКОГО ХРЕНА ШАТАЛИСЬ! !УТИЛИЗИРОВАТЬ! ГАЗЕН КАМЕРА!
Камень вымрет?
Тупые люди, просто поражают. В мире эпидемия, нет, потащило их в Австралию...
27.03.2020 14:59
Гость
он задолго до короны вымер,как знал
Паникуй, не паникуй все равно получишь ...
Сознательные, сами решили "изолироваться" в больнице.
Алиса
На настоящее время в крае изолировались с подозрением: австралийские туристы, французские граждане, Смольный.
27.03.2020 15:00
- гость -
"Несменяемый" обещал нам рай!
Пора готовиться.
27.03.2020 15:10
гость
Сегодня 2 борта из Тая встречаем.
27.03.2020 14:50
Гость
Увидеть Сидней и умереть)
27.03.2020 15:13
Гость
Может, их сразу в подготовленную больницу для изоляции. А то лови их потом, как тараканы разбегаются и дома сидеть не желают.
27.03.2020 15:10
гость
И все в больницах ? Или кто где ?
27.03.2020 15:17
- гость -
Есть у меня в их числе хорошие знакомые,буду следить. И доносить....
Уроды
да они бессмертные! в каменскую больницу с кашлем попадёшь, ногу отрежут. Так что вирус то у них врятли найдут...
Если симптомов нет, то почему с подозрением на вирус? Где логика?
закрывать нужно аэропорт барнаула . пока здесь нет вируса
коля
с чего вы взяли что его здесь нет? "Не проверяли" и "нет" - разные понятия
27.03.2020 15:34
коля
коля,он здесь,только ты его не видишь.
S7 ежедневно прилетает в нск из тайланда. Много и наших на борту. Так что...
Зону какую-нибудь нужно освободить для этих отдыхальщиков. С самолёта и за колючку! Я должна из за этих тварей переживать за свое здоровье и здоровье моих близких! Хуже крыс,переносят заразу по континенту!
27.03.2020 16:27
- гость -
И между континентами.