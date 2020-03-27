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В Камне-на-Оби два человека находятся в больнице с подозрением на коронавирус

, ИА "Амител"
Но врачи заявляют, что паниковать не надо
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В центральной больнице Камня-на-Оби находятся два человека с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Алтайская правда".

По информации издания, в медучреждение приехала супружеская пара из Тюменцево, которая ранее побывала в Австралии.

Как рассказала начмед Светлана Шитова, на данный момент оба супруга находятся в изолированном боксе инфекционного отделения, у них взяли анализы, результаты будут готовы сегодня-завтра. При этом симптомов заболевания у пары нет, и паниковать не стоит, подчеркнула Шитова.

Напомним, что на данный момент в России зарегистрировано более 800 инфицированных COVID-19. В Алтайском крае на данный момент нет официальных случаев заражения коронавирусом.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.03.2020 14:50
Гость

А говорили,что край нищий. Из Тюменцево (!!!!) пара может себе позволить отдохнуть в Австралии. Или присматривались на ПМЖ?

27.03.2020 14:57
гость

КАКОГО ХРЕНА ШАТАЛИСЬ! !УТИЛИЗИРОВАТЬ! ГАЗЕН КАМЕРА!

27.03.2020 14:59
Гость

Камень вымрет?

27.03.2020 14:59
Жоржик

Тупые люди, просто поражают. В мире эпидемия, нет, потащило их в Австралию...

27.03.2020 15:00
- гость -


27.03.2020 14:59
Гость

он задолго до короны вымер,как знал

27.03.2020 15:04
iOne

Паникуй, не паникуй все равно получишь ...

27.03.2020 15:06
Алиса

Сознательные, сами решили "изолироваться" в больнице.

27.03.2020 15:10
гость

Алиса
На настоящее время в крае изолировались с подозрением: австралийские туристы, французские граждане, Смольный.

27.03.2020 15:11
Гость

27.03.2020 15:00
- гость -
"Несменяемый" обещал нам рай!
Пора готовиться.

27.03.2020 15:13
Гость

27.03.2020 15:10
гость
Сегодня 2 борта из Тая встречаем.

27.03.2020 15:14
- гость -

27.03.2020 14:50
Гость

Увидеть Сидней и умереть)

27.03.2020 15:17
- гость -

27.03.2020 15:13
Гость


Может, их сразу в подготовленную больницу для изоляции. А то лови их потом, как тараканы разбегаются и дома сидеть не желают.

27.03.2020 15:19
Алиса


27.03.2020 15:10
гость

И все в больницах ? Или кто где ?

27.03.2020 15:25
Гость

27.03.2020 15:17
- гость -
Есть у меня в их числе хорошие знакомые,буду следить. И доносить....

27.03.2020 15:26
- гость -

Уроды

27.03.2020 15:30
гость

да они бессмертные! в каменскую больницу с кашлем попадёшь, ногу отрежут. Так что вирус то у них врятли найдут...

27.03.2020 15:32
Кенгуру

Если симптомов нет, то почему с подозрением на вирус? Где логика?

27.03.2020 15:34
коля

закрывать нужно аэропорт барнаула . пока здесь нет вируса

27.03.2020 15:42
- гость -

коля
с чего вы взяли что его здесь нет? "Не проверяли" и "нет" - разные понятия

27.03.2020 15:43
Гость

27.03.2020 15:34
коля

коля,он здесь,только ты его не видишь.

27.03.2020 16:18
- гость -

S7 ежедневно прилетает в нск из тайланда. Много и наших на борту. Так что...

27.03.2020 16:27
- гость -

Зону какую-нибудь нужно освободить для этих отдыхальщиков. С самолёта и за колючку! Я должна из за этих тварей переживать за свое здоровье и здоровье моих близких! Хуже крыс,переносят заразу по континенту!

27.03.2020 16:31
Алиса


27.03.2020 16:27
- гость -

И между континентами.

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