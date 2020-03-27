У вернувшихся из Таиланда туристов возьмут пробы на COVID-19 в аэропорту Барнаула

В барнаульском аэропорту в пятницу, 27 марта, впервые возьмут пробы на коронавирус у вернувшихся из Таиланда туристов, передает ГТРК "Алтай".
Ранее у пассажиров, прилетевших из других стран, измеряли температуру и на две недели отправляли на домашнюю самоизоляцию. Однако по новому распоряжению кабмина меры будут ужесточены. Эту информацию также подтвердили на заседании оперативного штаба в правительстве Алтайского края, которое провел губернатор Виктор Томенко.
Так, уже сегодня вечером, 27 марта, в Барнаул прилетят два международных рейса с 25-минутным интервалом. Санитарным врачам предстоит обследовать около 500 пассажиров, большинство из которых – жители Алтайского края.
Комментарии
В барнаульском аэропорту в пятницу, 27 марта, впервые возьмут пробы на коронавирус у вернувшихся из Таиланда туристов
Впервые? У прилетевших до 27 марта значит не брали?
Мы прилетели из Тая 14 марта, быстро находясь в самолете нам измерили только температуру, а дома позвонив в Роспотребнадзор и спросив, что делать с карантином, нам ответили, что эти даты(14 мапта) свободны в передвижении и мы вышли как обычно работать
27.03.2020 15:32
- гость -
и после этого еще заявляют что у нас нет короновируса? Ну естественно нет, если не проверяли ниразу. А если в туалете на вокзале нос заткнуть, то и говном не воняет, значит и говна там нет
развернуть самолет и отправить туда, откуда прилетели!!!!!!
Вчера заболела мама. Вызвала врача. Врач сказал идти в 14ю поликлинику. Там просветили лёгкие, сказали - пневмония и отправили лечиться домой. Никаких анализов не брали, сказали, что тестов нет! Если нет тестов, то не будет и больных коронавирусом в отчётах.
В России за истекшие сутки выявили 196 новых случаев коронавируса – это самое большое количество больных новой инфекцией за все время регистрации инфекции в нашей стране. К сожалению, еще один пациент умер. Такова печальная статистика на 27 марта. Летальный случай произошел в Москве. Ранее в столице страны также скончалось двое пожилых пациентов с коронавирусом. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1036 случаев коронавируса в 58 регионах. Новые заболевшие найдены в 16 регионах, в Москве зафиксирован один летальный случай. Впервые диагнозы поставлены в Мордовии и Дагестане. Всего же по России полностью выздоровели 7 человек. Выписано 45 человек, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Новые случаи болезни за сутки: Москва – 157, Республика Крым – 12, Московская область – 8, Волгоградская область – 3, Чеченская Республика – 2, Республика Мордовия – 2, Удмуртская Республика – 2, Самарская область – 2, Ивановская область – 1, Орловская область - 1, Тульская область – 1, Ярославская область – 1, Республика Дагестан – 1, Ростовская область – 1, Республика Татарстан – 1, Кировская область - 1.
27.03.2020 15:42
- гость -
ну слов нет....а "край в полной готовности к эпидемии" говорили они (видимо в параллельной реальности).скорейшего выздоровления вашей маме!
15:42, поэтому в россии и нет больных. т.к. нет тестов.
27.03.2020 15:50
- гость -
И умрут от чего угодно,только официально не от корововируса.
Все правильно делают, ужесточают меры, готовятся к худшему.
Сейчас всех распустят по домам, заразят кучу народа!!!! Сразу их изолировать на 14 дней, а не отпускать под домашний арест!!!!
27.03.2020 15:50
- гость -
не, ну так-то удобно)Россия настолько суровая, что мы переживем эпидемию, даже не зная, что она у нас есть....
А министер то Наш прилетела,или отдельная операция по спасению великоважной Особы будет?
Молодняк ржёт над паникёрами, не видели лиха, увидят(((
А зачем здесь то комментировать, комментируйте сразу в Инстраграме на странице губернатора под его постами, какая в крае благополучная обстановка.