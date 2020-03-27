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Сеанс саморазоблачения. Глава Барнаула получил два "неуда" на годовом отчете

, ИА "Амител"
Тем не менее усилиями единороссов доклад был поддержан большинством голосов

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

27 марта на заседании Барнаульской гордумы состоялся отчет главы города Вячеслава Франка за 2019 год. Мэр в своем докладе, который прошел в традиционном ключе, удивил собравшихся тем, что обратил внимание не только на достижения муниципалитета, но и на существующие проблемы. Причем каждый раз градоначальник называл конкретные суммы, требующиеся на ту или иную сферу. При итоговом голосовании две фракции отчет отклонили, две других (включая "Единую Россию") – поддержали. В итоге доклад был принят большинством голосов.

Вячеслав Франк с августа прошлого года исполнял обязанности главы города, в феврале был выбран мэром на ближайшие пять лет.

Позитив и только позитив

Вначале выступления Франк поблагодарил своего предшественника, Сергея Дугина, ведь большую часть прошлого года именно он возглавлял муниципалитет. Мэр остановился на реализации национальных проектов в Барнауле. По его словам, благодаря этому в городе появились дополнительные рабочие места и выросла зарплата. Так, если в 2018 году этот показатель составлял 34 772 рубля, то теперь – 37 996 рублей. По оценке Франка, по темпам роста зарплаты Барнаул занимает второе место в Сибири после Красноярска. Также глава города обратил внимание на низкую безработицу в краевом центре.

Судя по тем данным, что привел Вячеслав Франк, в 2019 году в Барнауле, несмотря на кризис в строительной отрасли, удалось возвести почти 500 тысяч кв. м жилья. Контрольные цифры на этот год приведены не были. Правда, мэр признал, что по целому ряду объектов уже пропущены сроки введения в эксплуатацию. Самый, пожалуй, известный долгострой – на Павловском тракте, 290.

Среди анонсированных планов на ближайшее время – строительство набережной Барнаулки, а также восстановление комплекса Сереброплавильного завода.

Болевые точки города

В 2020 году, по признанию мэра, оказалось сокращено финансирование федеральной программы "Жилье и комфортная городская среда". Тем не менее Вячеслав Франк пообещал барнаульцам привести в порядок в 2020 году парк "Изумрудный" и Мизюлинскую рощу.

Еще одной болевой точкой в докладе градоначальника стала ситуация вокруг снегоуборочной техники. Франк сообщил, что парк насчитывает 52% от необходимого, а износ техники достигает 90%. Решение проблемы, по подсчетам мэрии, обойдется в 1,5 млрд рублей.

Куда более внушительная сумма (5 млрд рублей) необходима на то, чтобы довести до ума ливневки в городе. В свете грядущего паводка и дождливого (по прогнозам синоптиков) лета, это выглядит особенно актуальным.

Отдельно мэр прошелся по проблемам пассажирского транспорта. Корень всех бед – хроническое недофинансирование отрасли. Износ подвижного состава достигает 80%, а большие автобусы и вовсе не обновлялись уже шесть лет.

Вариант выхода из кризиса есть, но для этого уже в ближайшие годы потребуется от 4,5 до 6 млрд рублей. Будет создана рабочая группа, которую возглавит депутат городской думы, руководитель "БарнаулПассажирТранса" Валерий Касплер.

Отдельная головная боль горадминистрации – как решить проблему с жильем для молодых семей. Франк назвал цифру в 4 млрд рублей. Понятно, что бюджет муниципалитета, который всего в три раза больше, без помощи края и федерации найти деньги на это не в состоянии.

Далеко не все оптимистично в городе и с точки зрения демографии: Барнаул вновь не сумел преодолеть отметку в 700 тысяч жителей. Однако естественная убыль населения (1122 человека за прошлый год) компенсировалась прибывшими в город мигрантами (1350 человек).

Есть проблемы и в сфере школьного образования – пока о переходе на учебу в первую смену остается только мечтать, констатировал Франк.

Наконец, приведем еще одну цифру, которая красноречиво характеризует работу местной власти. За год долг муниципалитета по исполнительным листам достиг астрономических 6,2 млрд рублей.

Оценочные суждения

Доклад главы был встречен далеко не всеми собравшимися благожелательно. Так, Елена Хрусталева из фракции КПРФ задала вопрос, почему мэр не остановился на мерах по борьбе с коронавирусом. Вячеславу Франку пришлось отдельно напоминать про созданный оперативный штаб и перевод части сотрудников горадминистрации на "удаленку". К теме коронавируса периодически возвращались и после этого эпизода. Алтайский митрополит Сергий заявил, что сейчас мир "постигла напасть в виде морового поветрия". Кстати, владыка попутно не преминул напомнить городским властям, что неплохо было бы поучаствовать в восстановлении Петропавловского собора на площади Свободы. В 1930-е годы он был разрушен большевиками.

"Коррупционный вирус"

Первым из глав фракций слово получил руководитель коммунистов в Барнаульской думе Иван Карпов. Он напомнил, что КПРФ категорически не согласна с назначением главы города депутатами и предложил в очередной раз подумать о возвращении всенародных выборов. Припомнил Карпов мэрии и огромное число коррупционных скандалов за последние месяцы, и недовольство горожан уборкой снега. Заодно депутат заявил о необходимости создать электронный ресурс для отслеживания за техникой в режиме онлайн.

Наконец, Иван Карпов призвал мэра и чиновников активно мониторить экономическую ситуацию в городе на фоне ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Самым ярким сегодня оказалось выступление лидера эсеров в БГД Оксаны Молодых. Она сразу заявила, что расценивает отчет как неудовлетворительный. Главная причина этой оценки – "коррупционный вирус": "Он отправил в "изоляцию" рекордное число высокопоставленных должностных лиц муниципалитета, похоронил качество работы в ряде отраслей и бюджетные деньги, репутацию муниципальной службы и уронил имидж Барнаула в целом".

По словам депутата, уголовные дела коснулись таких сфер, как озеленение, оказание жилищных услуг, строительство, организация спортивных мероприятий и даже похоронное дело.

"Что называется, ни попраздновать, ни умереть без взяток оказалось невозможно. Мы понимаем, что подобные ситуации имеют место в других столицах регионов, но считаем, что Барнаул выбивается в передовики", – резюмировала Оксана Молодых.

Она призвала активно очищаться не только от снега зимой, но и от "противоправия в чиновничестве".

Также по мнению эсеров, до сих пор наблюдается низкий уровень коммуникации городских властей с обществом и экспертами. Это вызывает недоверие горожан.

Нестандартным оказалось выступление лидера фракции ЛДПР Алексея Скосырского. Он заявил, что "жириновцы" поддержат отчет мэра, но это стоит рассматривать как своеобразный кредит доверия для главы. Основная причина такого решения, по словам Скосырского, в том, что Вячеслав Франк фактически отчитывался не за свою работу, а за деятельность еще Сергея Дугина.

Ожидаемо поддержали отчет главы города барнаульские единороссы. Их лидер Вячеслав Перерядов обратил внимание, что в отдельных вопросах депутатский корпус не всегда поддерживал мэрию, но все в итоге заканчивалось компромиссом.

Как следствие, после почти часового обсуждения доклада (сам Франк уложился за 40 минут) фракции "Справедливая Россия" и КПРФ проголосовали против, ЛДПР и ЕР – за. Таким образом, отчет главы города был принят к сведению, а работа мэрии в прошлом году признана удовлетворительной.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

27.03.2020 15:00
гость

У кого такие зарплаты в Барнауле?
Это фейк.

27.03.2020 15:07
Гость

"Будет создана рабочая группа, которую возглавит депутат городской думы, руководитель "БарнаулПассажирТранса" Валерий Касплер" )с)

Перевозчика-банкрота,который судится с администрацией назначают "развивать" транспорт Барнаула? Чудны дела твои,господи!

27.03.2020 15:15
гость

гость 15:07
Господь не всесилен. Там как-то что-то куда-то обанкротились федеральные субсидии, вообще с этими субсидиями всегда была тихая муть.

27.03.2020 15:20
Гость

Цирк уехал...

27.03.2020 15:21
- гость -

Также глава города обратил внимание на низкую безработицу в краевом центре.

любят наши чиновники упускать слово "официальную"...

27.03.2020 15:22
Гость

27.03.2020 15:15
гость
Город купил автобусы,передал в пользование депутату, щедро компенсировал ему за перевозку льготников и .....
Примерно как с Еремеевым-город отсудил у него незаконно занимаемую квартиру и назначает замом Фрэнки.

27.03.2020 15:23
- гость -

пока все деньги с территорий идут в карман федеральному центру так будет всегда, а как только из какой либо области деятельности финансирование будет передано на местный уровень, так сразу в этой области попрет "оптимизация и реформаторство", которое, как показала практика на примере медицины, МВД и образования, набъЁт карманы чиновников, но не улучшит положения .......

27.03.2020 15:35
гость

гость 15:23
Вас послушать, получится что в стране глубочайший кадровый голод.

27.03.2020 15:38
гость

гость 15:35
Просто не надо прикрывать иммунитетом некоторые кадры.

27.03.2020 15:43
- гость -

Даже не глаза, а мозг кровоточит от ВРАНЬЯ. Хе-хе

27.03.2020 15:54
- гость -

Будем надеяться, что предстоящие экономические, и не только, потрясения смоют этих персонажей туда, где им самое место.

27.03.2020 15:57
гость

гость 15:54
Но самый первый смоюсь я. Оно всегда так бывает.

27.03.2020 16:05
- гость -

Нормальный мэр.Нормальный отчет.Сделано прошлом году много жилья,дорог и пр.

27.03.2020 16:11
- гость -

хи-хи

27.03.2020 16:21
Гость.

27.03.2020 16:05
- гость -
Список "и пр." огласите.

27.03.2020 16:29
- гость -

И очередной клоун с бумажкой на шее...

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