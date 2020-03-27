Ремнем, руками и ногами. Многодетного отца из Горно-Алтайска судят за истязание детей

Отца семерых детей из Горно-Алтайска осудят за истязание сыновей. Об этом сообщают в Следственном комитете по Республике Алтай.
По версии правоохранителей, глава семьи постоянно избивал трех малолетних детей за "непослушание". Для наказания он использовал ремень, ноги и руки. Двое из детей родные, а третий приходится пасынком.
Поводы для избиения детей были незначительными. Например, за невыполненное домашнее задание или несделанную уборку. Однажды под Новый год мужчина разозлился и ударил по затылку восьмилетнего сына за то, что тот спросил его про подарок.
Мужчина полностью признал свою вину, но при этом заявил, что считает себя идеальным отцом, а побои кажутся ему хорошим методом воспитания. Горожанину грозят сразу две статьи – за истязание и за ненадлежащее воспитание детей, а также лишение родительских прав.
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