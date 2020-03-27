Отмена операций и талонов: медучреждения на Алтае изменят работу из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин 25 марта в экстренном обращении предложил ряд мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности сделал нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. Как будут принимать пациентов медицинские учреждения во время этих нерабочих дней в Алтайском крае – читайте в нашем обзоре.

На какую медицинскую помощь можно рассчитывать?

Как пояснили amic.ru в алтайском Минздраве, жителям региона продолжат оказывать экстренную и неотложную помощь. Но режим работы кардинально изменится. В целом учреждения будут работать как во время новогодних праздников. Если человек почувствовал недомогание – врача необходимо будет вызвать на дом. При этом временно прекратится лишь диспансеризация и плановые осмотры. Это сделано для сокращения количества пациентов в поликлиниках и больницах, что поможет предотвратить распространение вируса.

А если у меня талон к врачу и плановая операция?

Плановые операции и плановый прием узких специалистов по возможности перенесут на другие даты, после 5 апреля.

Например, если у человека было направление на обследование на дату выходных в Диагностический центр, то специалисты найдут новую. Такая же история с другими краевыми учреждениями.

По плановым операциям врачи коллегиально будут принимать решение по каждому пациенту, чтобы перенос госпитализации не навредил жизни и здоровью больного. Исключение – онкоцентр "Надежда", который продолжит принимать пациентов и проводить операции.

Что будет с аптеками?

Все они будут работать в штатном режиме, выдавая лекарства в том числе льготным категориям граждан. При этом препараты могут получить родственники или волонтеры.

А к стоматологу смогу сходить?

Стоматологические клиники будут принимать только пациентов с острой болью. Никаких других услуг вам с 30 марта по 4 апреля просто не окажут. Так что не планируйте отбеливание зубов на неожиданных каникулах.

А как будут работать частные медучреждения?

Те частные клиники, которые обзвонил корреспондент amic.ru, сообщили, что будут работать и в период с 28 по 5 апреля. Так, в клиниках "Пигмалион" и "Добрый доктор" можно записаться на консультации ко всем специалистам, которые есть в распоряжении учреждений.

"Указаний о том, что мы не работаем в ближайшие дни, от руководства не поступало", – сообщили в "Пигмалионе".

"От лица всех медицинских работников обращаюсь к жителям Алтайского края. В настоящий момент огромную роль в предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции играет ваша сознательность. Наши жители должны серьезно подойти к карантинным мероприятиям, ограничив свое общение с друзьями, родными и близкими и посещение общественных мест и поездки за пределы края", – сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов.