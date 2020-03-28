Россияне рассказали, где будут отдыхать этим летом

Онлайн-сервис для путешествий "Туту.ру" провел опрос среди пользователей и выяснил, как россияне планируют провести свой летний отпуск. Результатами исследования поделился ТАСС.
Так, порядка одной трети респондентов заявили, что планируют провести свой летний отпуск на даче или в деревне. 24% россиян рассказали, что будут путешествовать по России, а каждый десятый планирует уехать подальше от людей — например, на природу с палатками.
При этом 15% респондентов признались, что проведут летний отпуск дома, а каждый пятый (19%) не планирует отдыхать этим летом и продолжит ходить на работу.
Аналитики подчеркивают, что ситуация с пандемией коронавируса повлияла на летние планы путешественников. Кто-то уже отменил зарубежные поездки, а кто-то отказался даже от планов.
Комментарии
Гуселоетово, Горный и доволен.
Был план отказаться от плана, когда планировалость сесть и написать план о планировании своего отдыха, но план есть план, если запланировал, то нечего планировать другие планы.
28.03.2020 07:20
- гость -
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если границы не закроют регионов. А это будет
Летом будут занятия повеселее, чем отдых.