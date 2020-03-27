Трикотажные маски продают на народном рынке в Барнауле

Защитные трикотажные маски можно приобрести в Барнауле на территории "Торгово производственного комплекса Алтайского края" (Китайский рынок) по адресу проспект Космонавтов, 59.
Производитель многоразовых трикотажных масок алтайская компания ООО "Леко".
"Торгово-производственный комплекс Алтайского края" сообщил, что маски можно приобрести:
- на продовольственном рынке "Народный выбор" торговое место № 159
- на въезде на территорию рынка со стороны пр-та Космонавтов
- в киосках № 6А и № 33
Режим работы рынка с 9:00 до 18:00.
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