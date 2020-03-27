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16 тысяч семей в Алтайском крае получат допвыплаты к маткапиталу

, ИА "Амител"
Сумма ежемесячной выплаты составит 5 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Всем семьям Алтайского края, имеющим право на маткапитал, начнут выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка уже в апреле. Об этом во время брифинга с журналистами заявил Борис Трофимов, управляющий региональным отделением ПФР. 

"Мы просчитали, что на территории Алтайского края таких семей в пределах 16 тысяч. И естественно, как только будет готов соответствующий закон, мы их оповестим. Мы подтверждаем, что 5 тысяч рублей они должны получить уже в апреле", – говорит Борис Трофимов.

По его словам, деньги на эти выплаты уже подготовлены. Семьи будут получать по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно в течение трех месяцев – апреля, мая и июня 2020 года. По словам Трофимова, никакие документы это семьи предоставлять не должны. База людей, которые попадают под соответствующую категорию, в ПФР есть. На данный момент известны контакты примерно 85% таких семей, оставшиеся 15% – доработают, пояснили в отделении.

Напомним, установку о новых выплатах семьям с детьми дал президент Владимир Путин. По его словам, такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, а также для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

27.03.2020 17:09
- гость -

а если мы потратили материнский капитал на ипотеку, ребенку 1.5 года, то мы не получим?

27.03.2020 17:22
гость

надеюсь, что выплаты не с материнского капиталла будут?!

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