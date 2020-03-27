Число зараженных коронавирусом в России перевалило за тысячу

За минувшие сутки в России зафиксировали 196 новых случаев заражения коронавирусом в 16 регионах, говорится в последнем отчете Роспотребнадзора.
157 новых инфицированных пришлись на Москву, остальные – на регионы. В Алтайском крае нет зараженных COVID-19, однако в соседних Кемеровской и Новосибирской областях зарегистрировано уже три и пять случаев заболевания соответственно. Всего в России 1036 больных, 45 из них уже вылечились.
Санврачи подчеркнули, что в последние две недели зараженные соотечественники посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Все они госпитализированы, а люди, с которыми они контактировали, уже установлены. Сейчас их помещают под медицинское наблюдение.
Комментарии
нет тестов нет коронавируса. молодцы.
Для информации:
США
Заражений: 85840
Смертей: 1297
Выздоровлений: 753 (на 27.03.20)
27.03.2020 16:21
Алиса
Знаете,как-то больше беспокоюсь за свою родину,зачем нам информация о США?
А мне все ровно, что в США
Ешьте чеснок. Пахнет неприятно, зато не заболеешь. Ем чеснок и 20 лет не болею гриппом.
27.03.2020 16:29
- гость -
К сожалению от короны чеснок тебе не поможет, неэффективен абсолютно. Разве что никто не сможет к тебе приблизиться из-за чесночной вони, в этом единственный плюс от него.