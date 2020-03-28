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Коты, которые не очень рады оказаться на руках у незнакомцев

, ИА "Амител"
Пушистого недоумения подборка

Фото из сети Интернет

У кошек, как, собственно, и у людей, есть свой характер и своя зона комфорта. И когда кто-то нарушает их границы они не особо этому рады. Убедитесь сами в нашей фотоподборке. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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