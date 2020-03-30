Засохнуть не дадут. Как барнаульский водоканал готовится очищать воду в паводок

Барнаульцев предупреждают о том, что совсем скоро водопроводная вода может немного поменять цвет и запах. Но это вынужденная мера, чтобы в период паводка вода оставалась качественной и пригодной для питья, уверяют сотрудники "Росводоканала Барнаул". Корреспондент amic.ru отправился на водоочистные сооружения предприятия и выяснил, как там готовятся к сложному периоду, можно ли пить эту воду и когда ситуация наладится.

Паводок в стакане

Паводок – самое ответственное время для работников водоканала. В этот период талые воды попадают под лед, сильно загрязняя Обь. Из-за этого в водозаборы поступает мутная вода, в которой гораздо больше взвесей, чем обычно. Но в барнаульском водоканале полностью готовы к паводку и борьбе за качество воды, уверен гендиректор предприятия Андрей Полюго.

По его словам, сам порядок очистки не меняется. Сначала в воду добавляют реагент, который делает частички взвеси более крупными. Пока вода находится в отстойниках, эти взвеси "склеиваются" в хлопья и оседают на дно. Все, что не удалось удалить из воды, помогает убрать финальный этап – фильтрация. Затем в воду добавляют хлор, чтобы ее обеззаразить, после чего она попадает к барнаульцам.

Только вот хлора и реагентов в период паводка приходится добавлять больше. По словам гендиректора водоканала, только так можно сохранить качество воды.

"Каждый год барнаульцы замечают в это время незначительные изменения цветности и запаха. Да, мы увеличиваем количество реагентов и хлора, но придерживаемся норм СанПиНа. Вода все равно остается качественной, без каких-либо примесей. Если человек чувствителен к запаху хлора, можно оставить воду на 30 минут, и он улетучится", – объяснил Полюго.

Цветность и мутность

Цвет воды в период паводка действительно незначительно меняется, объяснила начальник лаборатории предприятия Татьяна Шималина. Но, по ее словам, это не повод для паники: даже в паводок цветность остается в пределах нормы, а по качеству по сравнению с другими городами ситуация в Барнауле гораздо лучше.

"Мутность – это количество взвешенных нерастворенных в воде веществ. В паводок не все взвеси успевают склеиться в хлопья, а потому могут попасть в питьевую воду. Конечно, это очень небольшая часть, но исключить этого нельзя. Сейчас из крана идет вода с мутностью 0,6 мг на литр. По СанПиНу норма – 1,5 мг на литр. В паводок показатель может достигнуть 2 мг, но это все в рамках требований Роспотребнадзора", – пояснила Шималина.

Цветность же, по ее словам, возникает из-за попадания в реку глины и почвы. Земля имеет свойство немного подкрашивать воду, при этом не меняя ее химический состав. Поэтому никакой угрозы для качества эти изменения не представляют.

При этом максимально допустимая норма цветности – 20 градусов. А барнаульцы даже в паводок получают воду с цветностью 10 градусов. Секрет в удачном расположении города: вода на этом участке Оби очень чистая, и водоканалу удобно ее очищать.

Когда все это кончится?

Все зависит от предстоящей погоды. Проблема в том, что в холодной воде реагенты работают не активно, рассказали в лаборатории водоканала. Талая вода поступает под лед, неся с собой грязь, которую потом очень тяжело убрать из воды. Ситуация обычно налаживается, когда начинается ледоход: вода быстро прогревается, и реагенты "работают" гораздо быстрее. Тогда и цветность, и мутность приходят в норму.

По словам Андрея Полюго, в этом году водоканал ожидает ледоход ориентировочно 11-12 апреля. Никаких критических ситуаций специалисты предприятия не предвидят, а потому полагают, что сложный период продлится не больше 2-3 недель.

Пить или не пить?

Пить воду из-под крана или нет, каждый должен решить сам для себя, подчеркнул гендиректор барнаульского водоканала. При этом отметил, что всегда делает выбор в пользу водопроводной воды, поскольку уверен в ее качестве.

Даже в паводок вода, пусть и меняет цвет, остается такой же пригодной для питья, добавила Татьяна Шималина. Это подтверждают 1200 проб воды в день, которые берут на предприятии, а также ежедневные замеры специалистов Роспотребнадзора, которые проводятся два раза в день.