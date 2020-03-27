295 человек сняли с медицинского наблюдения в Алтайском крае

В пятницу, 27 марта, в правительстве Алтайского края прошло заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за возникновением и распространением коронавируса, информирует пресс-служба региональной администрации.
В ходе заседания объявили, что по состоянию на 27 марта в Алтайском крае наблюдение сняли для 295 пациентов, 1118 человек остаются под присмотром врачей. Из них 1098 человек – жители региона, остальные 20 – граждане Германии, Франции, Армении, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.
Напомним, в регионе продолжают принимать меры по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Так, в пятницу, 27 марта, в барнаульском аэропорту почти у 500 пассажиров двух международных рейсов возьмут пробы на коронавирус.
Кроме того, согласно указу губернатора, в регионе на время приостанавливается проведение досуговых, зрелищных, культурных и других мероприятий.
Комментарии
И кто за ними наблюдает, участковый из-за угла? Или терапевт по телефону? Надо писать правду, у них прошел срок, они не заболели, но были ли они носителями и не разносили ли, ХЗ?