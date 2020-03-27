ФАС: цены на гречку поднимаются не из-за коронавируса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор на рынке гречневой крупы. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
По его словам, элементы сговора между производителями крупы выявили в ходе 11 внеплановых проверок. Факт соглашения сейчас будут доказывать в тесном сотрудничестве с полицией, а если он подтвердится, виновных ждет до шести лет тюрьмы.
По данным "Известий", к 25 марта ФАС получила больше 600 обращений от россиян, которые рассказали о необоснованном повышении цен на крупы, консервы, рис, мясо и другие продукты. По всей видимости, производители хотели замаскировать свой сговор под рост цен из-за дефицита продукта.
Напомним, что люди стали активно скупать продукты из-за паники вокруг коронавируса. Как ранее сообщал amic.ru, некоторые покупатели успели сделать запасы на 3,5 месяца вперед. При этом активнее всех закупались пенсионеры.
Ранее прокуратура Алтайского края заявила об открытии горячей линии, по которой любой житель региона может сообщить о необоснованном повышении стоимости на продукты.
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Некоторые люди - дуры