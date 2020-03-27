Алтайские эсеры определились с вопросами к отчету губернатора

Фракция "Справедливая Россия" в Алтайском Заксобрании подготовила вопросы к отчету губернатора региона Виктора Томенко. Мероприятие запланировано на 16 апреля. Всего список эсеров содержит 21 вопрос, которые затрагивают все сферы общества.
Основные темы, которые поднимают партийцы, – это бедность, особенно семей с детьми; острый дефицит кадров, преимущественно в школах и больницах; борьба с коррупцией, сказано на сайте реготделения.
"Кто бы что ни делал, жители Алтайского края остаются по-прежнему одними из самых бедных, – отмечает руководитель фракции СР в АКЗС Александр Молотов. – Самое страшное, что наиболее бедны семьи с детьми. А те меры, которые предпринимаются правительством края, явно недостаточны, для того чтобы решить эту проблему".
Также партийцы обращают внимание на ситуацию в сфере образования. Люди обеспокоены острым кадровым дефицитом в школах. "Спрашиваем, планируется ли повышение зарплаты, и когда будет производиться федеральная доплата за классное руководство. И будет ли она зависеть от численности учеников в классе, потому что эти вопросы почти каждый день нам задают наши избиратели", – дополняет Молотов.
Кроме того, не обошли вниманием справороссы и большое количество коррупционных дел в мэрии Барнаула. "С чем это связано, что может предпринять и предпринимает правительство края для оздоровления городской власти?" – задает вопрос СР.
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