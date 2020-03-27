Глава Республики Алтай закрыл до лета все туристические базы в регионе

Глава республики Алтай Олег Хорохордин распорядился закрыть на карантин все туристические базы региона до 1 июня. Соответствующие предписание было дано после обращения к региональным властям премьер-министра страны Михаила Мишустина.
Согласно постановлению, с 28 марта по 1 июня необходимо приостановить бронирование мест и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях и других курортных организациях, включая детские лагеря. Туристические базы республики Алтай должны прекратить принимать посетителей.
Гостям, уже проживающим в домах отдыха, гостиницах и на турбазах необходимо обеспечить условие для самоизоляции, владельцам баз – организовать их питание непосредственно в местах проживания.
Кроме того, с 28 марта по 5 апреля приостанавливается деятельность организаций общественного питания за исключением дистанционной торговли. С 28 марта до 1 июня также приостанавливается работа горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.
Жителям Республики Алтай рекомендовано ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.
Олег Хорохордин поручил и.о. министра природных ресурсов, экологии и туризма Екатерине Поваровой довести данную информацию до всех представителей турбизнеса. Кроме того, главам муниципальных образований и сельских поселений поручено активизировать разъяснительную работу с населением и настоятельно рекомендовать пожилым жителям оставаться дома.
Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин дал поручение с 28 марта приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения. Тем же документом федеральным государственным органам поручается до 1 июня приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях и курортных гостиницах. Также Мишустин поручил регионам приостановить с 28 марта до 5 апреля деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.
Комментарии
Если ты там , то застрял на неделю?
за счет турбаз?