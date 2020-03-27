Иномарка "обняла" столб на площади Демидова в Барнауле. Фото

ДТП с участием автомобилей Toyota Caldina и "Лада" произошло в Барнауле днем 27 марта. Инцидент случился на площади Демидова. Как рассказали amic.ru очевидцы, оба водителя живы. Подробностей об их состоянии пока нет.
Как уже писал amic.ru, утром 27 марта в Барнауле пострадала женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу в микрорайоне Новосиликатном. Пострадавшую доставили в больницу, однако госпитализация ей не понадобилась.
Автоинспекторы в очередной раз призывают быть внимательными как автомобилистов, так и пешеходов. Особенно в период гололедицы на дорогах.
Комментарии
Очередной "успеван" на мигающий? -пример для других любителей успеть...
Понаставили столбов, проехать невозможно )))
27.03.2020 16:59
- гость -
Там скорее всего еще был поворачивальщик налево (в сторону Радищева) от которого калда уходить пыталась
Торопыги.