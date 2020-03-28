Школьники в режиме онлайн смогут подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ

Для выпускников и их родителей весна всегда была тревожным временем, а март и вовсе проверяет их на прочность. Школы – на затянувшихся каникулах, а репетитор – это дополнительные расходы. Amic.ru расскажет, как на бесплатных онлайн-занятиях в MTS Smart University закрыть пробелы в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Что за курсы?
В течение двух месяцев старшеклассники смогут пройти бесплатные онлайн-курсы по русскому, английскому языку и математике. Образовательная программа открыта для учеников 9-11-х классов и состоит из восьми вебинаров по математике и русскому языку и 12 вебинаров по английскому языку. Занятия продлятся до 22 мая. В конце урока участники смогут выполнить задание, чтобы проверить и закрепить пройденный материал.
Чему научат на вебинарах?
Чтобы получить высокие баллы на ЕГЭ, нужны не только глубокие знания предмета, но и владение механикой сдачи экзамена. Поэтому кроме повторения артиклей и решения уравнений, ученикам напомнят, как правильно заполнять бланки и научат хитростям и экзаменационным стратегиям, которые позволят экономить время и не терять баллы.
Как записаться?
Чтобы начать обучение, необходимо выбрать нужную дисциплину (или несколько) и оставить заявку на сайте. Для каждой мини-группы будет сформировано отдельное расписание занятий, и от ребенка потребуется лишь в нужное время перейти по ссылке и включить урок.
Сколько длится занятие?
Занятие длится 60-90 минут. После каждого урока вы получаете домашнее задание, которое поможет закрепить пройденное.
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