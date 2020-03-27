Спрос на туалетную бумагу в России вырос почти в два раза

Спрос на мыло, бумажные салфетки и туалетную бумагу резко вырос в России, свидетельствуют данные исследования фискальной платформы "Такском", результаты которого есть в распоряжении RT.
По данным аналитиков, продажи мыла в марте по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 46%, а средняя цена возросла на 1%.
Также с начала года на 46% выросли продажи влажных салфеток, однако средняя цена на них в марте 2020 года упала на 2% в сравнении с январем.
Однако наиболее существенное увеличение спроса оказалось на туалетную бумагу. Продажи этого средства гигиены в период с 16 по 19 марта выросли почти вдвое – на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 27% относительно января. При этом средняя цена за упаковку туалетной бумаги составила 53 рубля – это на 7% выше, чем в январе.
Кроме того, в стране также отметили рост спроса на станки для бритья (34% с начала года), ополоскиватели для рта (33%), шампуни (28%), женские средства личной гигиены (25%), бальзамы для волос (20%) и зубную пасту (17%).
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