Тайны и загадки "отца советской атомной бомбы" Лаврентия Берии

Имя Лаврентия Павловича Берии, родившегося 29 марта 1899 года, до сих окутано мифами, тайнами и легендами. Ранее, вплоть до конца 1980-х годов, его фигура вообще замалчивалась официальной историографией.

Упоминание о нем отсутствует в третьем издании "Большой советской энциклопедии", вышедшем в 1960-1970-х годах. Хотя людская молва сохранила о нем память в двустишьях или частушках, исторических анекдотах или байках. Уже в перестроечные годы мифы и споры о его роли в нашей истории возобновились. Причем парадоксальным образом его противники (уверяющие, что Берия был "сталинским палачом", насильником (во многих смыслах) и вообще извергом) есть как среди левых, национал-патриотов, так и среди носителей либеральных идей. Его сторонников можно найти тоже во всех упомянутых идеологических группах, они называют его "лучшим советским менеджером", "автором первой оттепели" и пр. Получается, Лаврентий Берия – неоднозначная фигура и порождающая по сей день крайние суждения о своем историческом наследии. Попытку разобраться в этом персонаже предпринял журналист ИА "Амител" Андрей Магас.

Предатель или "красный разведчик"?

Большую часть жизни Берия провел занимаясь нелегальной или полулегальной деятельностью, а также на ответственных должностях в спецслужбах, что наложило отпечаток на его характер и в известной степени затруднило исследование его биографии. Если о детских и юношеских годах Лаврентия Павловича ясность у биографов присутствует, то чем больше он втягивался в политическую деятельность, тем больше количество белых пятен в описании его жизни. Родился он в бедной крестьянской семье в Кутаисской губернии. В детстве родители, заметив у мальчика неплохие способности к наукам, продали полдома и оплатили его учебу и проживание в Сухумском высшем начальном училище. По его окончании он переехал в Баку и учился в местном механико-техническом строительном училище. С 17 лет содержал переехавших к нему сестру-инвалида и мать. Устроился на работу в местную нефтяную контору братьев Нобелей, продолжая учебу. В марте 1917-го вступил в ряды РСДРП (б).

В 1919 году Берия поступает на службу в контрразведку Азербайджанской демократической республики – государственного образования, существовавшего в 1918-1920 годах. Ведущую роль в республике играла националистическая партия "Мусават". В 1953 году, когда, согласно официальным данным, он был предан суду, его обвиняли в работе на азербайджанских националистов. Тот же утверждал, что сведения, которые он получал во время работы в контрразведке, передавались им в штаб XI Красной армии в Царицыне. Позднее этот эпизод в его биографии вызвал различные толкования и споры у биографов. До сих пор доподлинно неизвестно, чем был этот шаг – намерением устроить собственную жизнь или заданием партии большевиков.

После победы советской власти в Азербайджане Лаврентий Берия был направлен на нелегальную работу в Грузию. Но там он вскоре после прибытия был арестован в Тифлисе и отпущен с предписанием в течение трех дней покинуть Грузию. По возвращении в Азербайджан, но, как позднее писали некоторые исследователи (среди них член комитета партийного контроля КПСС Ольга Шатуновская), в Баку его арестовали. Этот эпизод тоже позднее получил разные трактовки. После XX съезда КПСС и антисталинского доклада Хрущева на нем в прессе появились публикации, что Берия был арестован "как провокатор". В постсоветский период некоторые историки предполагали, что в Азербайджане шла борьба за власть среди местных большевиков и Берия просто оказался, что называется, "не в той группировке".

Друг крестьян и отравитель противников

В Азербайджане Берия работал управделами партийной организации республики, затем был направлен в местную ЧК, стал заместителем ее председателя. В 1921 году его обвинили в превышении полномочий и фальсификации уголовных дел, однако позднее некоторые из этих обвинений были опровергнуты исследователями (в частности Еленой Прудниковой) и были названы следствием борьбы за власть в партийном руководстве Азербайджане и недоброжелателями Мира Багирова, руководившем республиканской ЧК. В общем, споры вокруг деятельности Берии в этот период не прекращаются до сих пор.

В 1922 году Лаврентий Берия был переведен в Грузию, где работал в органах госбезопасности, а в 1927 году назначен наркомом внутренних дел республики. Но уже в ноябре 1931 года стал первым секретарем компартии Грузии, он также возглавлял Закавказский крайком партии.

Результаты руководящей работы Лаврентия Павловича оказались довольно удачными. В Грузии активно развивалось сельское хозяйство. Именно в этот период грузинские вина и чай стали популярными в стране. Крестьянство превратилось в довольно состоятельную социальную группу в республике благодаря высоким закупочным ценам на ее продукцию. Мощный импульс получила и нефтяная промышленность, но не только она. Именно Берия смог убедить руководство СССР построить в Грузии гидроэлектростанции и многие промышленные предприятия, которые на долгие годы обеспечили развитие хозяйства республики. Также был реализован потенциал региона как всесоюзной курортной зоны. В то же время Берия, как писали позже историки, не церемонился со своими политическими противниками. Так, по свидетельству Антона Антонова-Овсеенко, Берия виновен в смерти (предположительно отравлении) в 1936 году (в возрасте 43 лет) популярного грузинского и абхазского политика Нестора Лакобы. В то же время информация о том, что именно Берия был инициатором довольно жесткой "чистки" партийной организации Армении в 1937 году слабо подтверждается рассекреченными позднее источниками и другими свидетельствами. Гораздо больше оснований полагать, что инициаторами репрессий 1937 года в Армении были направленные в эту республику такие видные советские руководители, как Георгий Маленков и Анастас Микоян.

Освободитель репрессированных и враг народов

В августе 1938 года Берия был назначен первым заместителем наркома внутренних дел СССР Николая Ежова, а 25 ноября 1938 года стал наркомом внутренних дел. При нем масштаб репрессий и "чисток" в стране был снижен в разы. Сам Ежов был объявлен зачинщиком репрессий и казнен. Несколько сот тысяч репрессированных в годы "ежовщины" были освобождены из лагерей и тюрем.

С ноября 1938 по февраль 1941-го Берия руководил внешней разведкой СССР, под его руководством были созданы мощнейшие агентурные сети за рубежом, сыгравшие огромную роль в получении руководством страны закрытых и секретных данных из различных уголков мира в предвоенные и военные годы.

В годы Великой Отечественной войны Лаврентий Павлович был членом Государственного комитета обороны (ГКО), курировал решения комитета по производству военной техники, функционированию Военно-воздушных сил и др. В 1942 году он фактически руководил обороной Кавказа, который нацисты стремились захватить ради нефтяных запасов.

В 1944 году он возглавил рабочую группу по созданию советского ядерного оружия. Результатом работы этой группы стало испытание в 1949 году советской атомной бомбы и свертывание планов по нападению на СССР с использованием атомного оружия. Как известно, после Второй мировой войны в Соединенных Штатах были разработаны такие планы, предусматривавшие нанесение ядерных ударов по советским городам – план "Пинчер" 1946 года, "Чариотир" 1948 года, "Дропшот" 1949 года (список далеко не полон) и ряд других. За эту работу в народе Берию стали называть "отцом атомной бомбы Союза".

Наряду с этим проектом Лаврентий Берия курировал операцию по депортации советских народов, признанных коллаборационистскими и, по мнению руководства СССР, запятнавшими себя сотрудничеством с нацистами. Среди них были представители народов Кавказа, Прибалтики, болгары, венгры, финны и некоторые другие. Данный вопрос по-прежнему вызывает яростные дискуссии среди российских и мировых историков, что вполне объяснимо, учитывая многонациональный состав населения СССР и России.

Тонкий политик и "британский шпион"

9 июля 1945 года Берии было присвоено звание Маршала Советского Союза, что стало признанием его заслуг в грозные военные годы. В тот период и до марта 1953 года Берия входил в число шести наиболее приближенных к главе государства, Иосифу Сталину, лиц. Как пишут многие исследователи (Елена Прудникова, Юрий Мухин и другие), именно Берия выдвигал ряд инициатив, которые могли бы дать возможность повернуть вектор советской внешней политики в сторону улучшения отношений с европейскими несоциалистическими странами. В рамках этого поворота Берия предлагал начать процесс объединения Германии, сделав это государство нейтральным и дружественным Советскому Союзу. Другие его инициативы улучшения отношений с Югославией, восточной политики и др. Однако в марте 1953 года, после смерти Сталина, в советском руководстве вспыхнула борьба за власть. По официальной версии, 26 июня 1953-го Лаврентий Берия был арестован, а в декабре 1953 года расстрелян по приговору закрытого суда как "враг партии и народа", а также "британский шпион". Однако позднее ряд биографов (тот же Юрий Мухин) утверждали, что на самом деле Берия был убит во время попытки арестовать его в июне 1953 года, а последующие суд и казнь являются фальсификацией. В подтверждение своей версии они ссылаются на документы о судебном процессе над Берией, которые действительно содержат множество противоречий и несоответствий. Кроме того, об убийстве маршала в июне 1953 года заявляет его сын – Серго Берия.

Писатель-историк Сергей Брезкун (псевдоним Сергей Кремлев) выпустил в 2011 году три тома, как он утверждал, "личных и тайных" дневников Лаврентия Берии, которые он якобы вел в 1937-1953 годах. Некоторые историки (в частности Олег Хлевнюк) заявили, что они являются фальшивкой, не заслуживающей серьезного внимания. Однако ряд исследователей (Борис Рожин и др.) замечают, что стилистически и психологически эти дневники "очень похожи" на то, как писал в своих статьях Берия и как он выражался в своих выступлениях. В общем, если это подделка, то очень грамотно составленная.

Дискуссии вокруг таких публикаций подогревает и тот факт, что далеко не все материалы по деятельности Берии и судебному процессу над ним рассекречены к настоящему времени. Однако нельзя исключать, что бурная и не всегда однозначная деятельность Лаврентия Берии и в дальнейшем будет оставаться предметом спором и дискуссий в обществе, даже если вдруг случится чудо и все архивы о нашем герое будут рассекречены. Ведь, как заметил один зарубежный журналист, "только в России об историческом персонаже могут спорить так, будто он только что вышел из комнаты".

Фотографии Лаврентия Берии взяты из отрытых источников. Репродукция картины "Депортация" – из газеты "Ингушетия".