В Алтайском крае открыт волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным людям во время распространения коронавируса. Он работает в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, сообщает сайт "Единой России". Адресную помощь могут получить жители старше 65 лет — то есть те, кто находится в группе риска. Покупка всего необходимого будет осуществляться за счет средств самих граждан.
Штаб включает в себя несколько направлений работы: подготовка и обучение волонтёров, проверка их перед выходом к обратившемуся за помощью, центр обработки заявлений, а также координация обращений в территориях региона: городах, районах и сёлах. Подготовка и обучение волонтёров ведётся на базе Алтайского центра развития добровольчества.
Колл-центр по обработке заявок, а также координация с волонтёрами в муниципалитетах обеспечивается Алтайским региональным отделением "Единой России".
Заявки на оказание помощи можно оставить по телефону 8 800 200 34 11, в мобильном приложении "ОНФ.Помощь", а также через пункты МФЦ. По всей стране к акции присоединились уже более 700 компаний и некоммерческих организаций.
Колл-центр по обработке заявок, организованный на базе региональной общественной приёмной "Единой России", работает ежедневно. В его открытии принял участие секретарь Алтайского регионального отделения партии Александр Романенко.
На сегодняшний день на горячую линию от жителей Алтайского края поступило 23 обращения из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Топчихинского, Кытмановского, Троицкого, Каменского районов.Акцию в регионе поддержали Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Общероссийский народный фронт в Алтайском крае, Алтайский центр развития добровольчества, "Волонтёры Победы", "Волонтёры-медики", партия "Единая Россия", Алтайский государственный медицинский университет, а также "Молодая гвардия Единой России".
Комментарии
Совсем страх потеряли - итальянцам помощь навязали без всяких заявок!!!
А на чьи деньги это фуфло? А? Хе-хе...
Видимо той твари с Тайланда. (Хе-хе)
ЕР в курсе, что масок в аптеках нет?
Единая Россия нам поможет.
Раньше - чихнувшему здоровья желали..
Теперь - шоптыздох, падла и камнем его...
Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Уйдёт шумиха по коронавирусу, уйдёт и истинная зараза - ЕР.