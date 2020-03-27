Пятница, 27 Март, 20:01

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,73
€ 85,74
3°

1036 +196
Обь
96см +22


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавирусаИзменение КонституцииВеликий пост-2020
Новости

"Единая Россия" помогает собирать заявки на горячую линию в период коронавируса

, ИА "Амител"
Жители нескольких алтайских муниципалитетов уже обратились за помощью

В Алтайском крае открыт волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным людям во время распространения коронавируса. Он работает в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, сообщает сайт "Единой России". Адресную помощь могут получить жители старше 65 лет — то есть те, кто находится в группе риска. Покупка всего необходимого будет осуществляться за счет средств самих граждан.

Штаб включает в себя несколько направлений работы: подготовка и обучение волонтёров, проверка их перед выходом к обратившемуся за помощью, центр обработки заявлений, а также координация обращений в территориях региона: городах, районах и сёлах. Подготовка и обучение волонтёров ведётся на базе Алтайского центра развития добровольчества.

Колл-центр по обработке заявок, а также координация с волонтёрами в муниципалитетах обеспечивается Алтайским региональным отделением "Единой России".

Заявки на оказание помощи можно оставить по телефону 8 800 200 34 11, в мобильном приложении "ОНФ.Помощь", а также через пункты МФЦ. По всей стране к акции присоединились уже более 700 компаний и некоммерческих организаций.

Колл-центр по обработке заявок, организованный на базе региональной общественной приёмной "Единой России", работает ежедневно. В его открытии принял участие секретарь Алтайского регионального отделения партии Александр Романенко.

На сегодняшний день на горячую линию от жителей Алтайского края поступило 23 обращения из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Топчихинского, Кытмановского, Троицкого, Каменского районов.Акцию в регионе поддержали Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Общероссийский народный фронт в Алтайском крае, Алтайский центр развития добровольчества, "Волонтёры Победы", "Волонтёры-медики", партия "Единая Россия", Алтайский государственный медицинский университет, а также "Молодая гвардия Единой России".

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

27.03.2020 18:44
- гость -

Совсем страх потеряли - итальянцам помощь навязали без всяких заявок!!!

27.03.2020 18:58
- гость -

А на чьи деньги это фуфло? А? Хе-хе...

27.03.2020 19:00
- гость -

Видимо той твари с Тайланда. (Хе-хе)

27.03.2020 19:04
гость

ЕР в курсе, что масок в аптеках нет?

27.03.2020 19:06
- гость -

Единая Россия нам поможет.

27.03.2020 19:27
- гость -

Раньше - чихнувшему здоровья желали..
Теперь - шоптыздох, падла и камнем его...

27.03.2020 19:28
- гость -

Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112

27.03.2020 19:36
- гость -

Уйдёт шумиха по коронавирусу, уйдёт и истинная зараза - ЕР.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
19:33
Лоукостер "Победа" приостанавливает все полеты с 1 апреля 0
19:05
Тилль Линдеманн заболел коронавирусом 2
18:38
"Единая Россия" помогает собирать заявки на горячую линию в период коронавируса 8
18:21
Шиномонтаж с доставкой. Как поменять резину в условиях карантина 1
18:12
Глава Республики Алтай закрыл до лета все туристические базы в регионе 4
17:55
РПЦ отказывается закрывать храмы, прикрываясь Конституцией 11
17:44
В Алтайском крае конюху дали 16 лет тюрьмы за изнасилование двух девочек 2
17:31
Общественный транспорт Барнаула будет работать в режиме выходного дня 7
17:15
Алтайские эсеры определились с вопросами к отчету губернатора 0
17:02
16 тысяч семей в Алтайском крае получат допвыплаты к маткапиталу 3
16:55
295 человек сняли с медицинского наблюдения в Алтайском крае 1
16:46
Иномарка "обняла" столб на площади Демидова в Барнауле. Фото 5
16:30
ФАС: цены на гречку поднимаются не из-за коронавируса 8
16:16
Почти полмиллиона рублей украли мошенники у двух жительниц Алтайского края 0
16:04
Число зараженных коронавирусом в России перевалило за тысячу 26
15:53
Отмена операций и талонов: медучреждения на Алтае изменят работу из-за коронавируса 6
15:42
Правительство попросили ограничить продажу алкоголя в России из-за коронавируса 16
15:30
У вернувшихся из Таиланда туристов возьмут пробы на COVID-19 в аэропорту Барнаула 23
15:16
Как 15 женщин в Алтайском крае шьют 15 тысяч медицинских масок. Репортаж с фабрики 20
15:05
Сиди дома, а еда сама приедет: как заказать доставку продуктов в Барнауле? 7
14:53
Сеанс саморазоблачения. Глава Барнаула получил два "неуда" на годовом отчете 18
14:42
В Камне-на-Оби два человека находятся в больнице с подозрением на коронавирус 25
14:35
Неделя выходных из-за коронавируса. Как оплатят работу в нерабочие дни? 10
14:17
Дорогая весточка из дома. История семейной фотографии, сделанной за сутки до войны 2
14:04
Причиной взрыва в Магнитогорске стал баллон с газом 1
13:54
"Работали и будем работать". Алтайское казино не собирается закрываться на карантин 11
13:43
Госдума предложила перенести ЕГЭ 11
13:32
Pornhub рассказал о рекордном росте просмотров порно в России 5
13:18
Прилетевшая на Алтай француженка самоизолировалась в гостинице 12
13:04
Стильно и безопасно. В Барнауле появилась уникальная коллекция масок для лица 0
12:50
Туго будет всем. Как кризис перевернет строительную отрасль Барнаула 10
12:40
В России закрывают детские лагеря, гостиницы и горнолыжные курорты 9
12:27
В Барнауле на пешеходном переходе сбили женщину 18
12:15
Впереди кризис. Эксперты расскажут, что жители России будут скупать в ближайшее время 6
12:04
Барнаульский депутат предложила раздавать спирт на рабочих местах 26
11:51
Уточните адрес. Житель Алтая угнал автомобиль со спящим в салоне хозяином 1
11:40
За рубку ответишь. Алтайские депутаты ужесточат закон о зеленых насаждениях 3
11:31
Вкусно, солнечно, ярко. Рецепт знаменитого рататуя с алтайской изюминкой 1
11:19
Знал, но взял. Жителя Алтайского края осудили за покупку краденого DVD-проигрывателя 3
11:05
Лидер алтайских единороссов оценил тезисы из обращения Путина по коронавирусу 44
10:52
В России вырос спрос на домработниц 7
10:40
Алтайский театр драмы покажет "Собачье сердце" на YouTube 0
10:23
Apple отложила выпуск нового iPhone 0
10:10
Рабочие дни на "путинских каникулах" не будут оплачиваться в двойном размере 33
09:54
70 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Барнауле 9
09:35
Сезон активности клещей начался в Алтайском крае 4
09:17
Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса 4
09:01
До 3 миллионов под 3%. На Алтае теперь можно взять ипотеку по выгодной ставке 1
08:51
"Тотальный диктант" проведет семичасовой онлайн-марафон 1
08:35
Сеть кинотеатров "Киномир" временно приостановила работу в Алтайском крае 6
08:17
Ничем не напугаешь. Что будет с ценами на машины и как ведут себя покупатели 10
08:02
Людей старше 60 лет попросили реже выходить из дома в Алтайском крае 6
07:49
Банк России заморозит курс рубля до 6 апреля 7
07:33
Барнаульцам предлагают с комфортом "самоизолироваться" за 65 млн рублей 15
07:19
И целого мира мало. Жителям Барнаула рекомендовали не устраивать массовые субботники 5
07:04
Ученые из США нашли способ "блокировать" рак 2
06:51
Эксперты: россияне запаслись продуктами на 3,5 месяца вперед 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.