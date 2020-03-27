РПЦ отказывается закрывать храмы, прикрываясь Конституцией

Постановление правительства Петербурга, запрещающее посещение религиозных организаций с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики и контроля за возникновением и распространением коронавируса, противоречит Конституции, заявили в правовом управлении Московской патриархии.
В тексте отмечается, что свобода совести и вероисповедания, а также право совершать богослужения гарантируется 28-й статьей Конституции РФ, а ограничить эти права можно только федеральным законом.
"Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса федерального закона", – подытожили в Московской патриархии РПЦ.
Со следующей недели в Петербурге также запретят посещать парки, сады и скверы, ночные клубы, салоны красоты, парикмахерские и ветеринарные клиники. Прекратят работу и все непродовольственные магазины, а заведения общепита и бары будут работать только в качестве доставки. Кроме того, в культурной столице уже не работают театры, музеи и спортзалы.
Комментарии
А чего вы от них хотите - там здравым смыслом никогда не пахлод
Да и чем больше у людей горя, страдания и нужды - тем у них приход больше!
Заболеют больше, значит больше будут приходить и за здравие свечку покупать.
Помрут - ну за упокой будут свечку покупать.
То есть баранов в сеногоге резать тоже не будут
Естественный отбор в действии. Пусть идут в церковь.
А я смотрю церковники то не поумнели со Средних веков, когда чуму пытались лечить молитвами, крестными ходами и "волшебными" иконами.
хочется сказать речами лаврова
Так самый сенокос. Какой закрываться?