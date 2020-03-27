В Алтайском крае конюху дали 16 лет тюрьмы за изнасилование двух девочек

В Алтайском крае 47-летнего конюха посадили за изнасилование двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.
Как установили правоохранители, в мае 2019 года в одном из сел Немецкого национального района 47-летний мужчина познакомился с девятилетней девочкой, которая играла на детской площадке рядом с конюшней.
Злоумышленник работал там конюхом и предложил девочке покататься на лошади, а также подарил бусы, чтобы войти в доверие. Когда девочка осталась наедине с конюхом, он изнасиловал её.
В ходе расследования выяснилось, что ранее мужчина совершил то же самое в отношении восьмилетней сестры девочки.
Конюх получил 16 лет колонии особого режима, также он должен пройти лечение у психиатра.
Комментарии
Таких убивать надо без суда.
Какое может быть лечение, если уже доказано, что педофилия не лечится?