Общественный транспорт Барнаула будет работать в режиме выходного дня

С 28 марта по 5 апреля пассажирский автобусный и электротранспорт Барнаула будет работать по расписанию выходного дня. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
С расписанием движения трамваев и троллейбусов можно ознакомиться сайте МУП "Горэлектротранс" в разделе "Расписания и маршруты". Так, согласно расписанию, работа трамвайного маршрута № 8 приостановлена.
В мэрии подчеркивают, что никаких ограничений по использованию транспортных карт для пенсионеров, школьников, студентов нет. Расчет ими будет осуществляться в обычном режиме.
Как уже писал amic.ru, 25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Это, по мнению президента, позволит снизить распространение коронавируса.
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