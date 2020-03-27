Единственное алтайское казино все же закрылось на карантин

Казино Altai Palace приостановило свою работу. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте заведения.
Известно, что залы казино останавливают свою работу до нового распоряжения губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Кроме того, там отменяют все массовые мероприятия, в том числе и обещанный ранее концерт классической музыки.
Как уже сообщал amic.ru, Altai Palace решило продолжить свою работу, несмотря на карантин по COVID-2019. "Сибирский вегас" работал, работает и будет работать", — было сказано в сообщении в официальной группе казино во "ВКонтакте".
Ранее стало известно, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин распорядился закрыть до 1 июня все объекты размещения туристов в регионе: базы, гостиницы и т.д.
Комментарии
Ха! А кричали - Нам всё покер, покер, покер!
Проигралися.Блеф не удался.
Раздавай снова.