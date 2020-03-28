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В МЧС рассказали, как приготовить шашлык на даче и не сжечь её

, ИА "Амител"
Понадобятся телефон и огнетушитель
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Замначальника ГУ МЧС России по Москве Максим Комаров рассказал, как нужно готовить шашлык на даче, чтобы точно ее не сжечь, сообщает ТАСС.

По словам спасателя, мангалы нужно устанавливать лишь на специализированных площадках, если они есть. Если же площадок нет, то ставить жаровню нужно не ближе чем на 50 метров к строениям.

Площадка на 10 м вокруг мангала должна быть расчищена от горючего мусора. При этом стоит иметь при себе огнетушитель, но, как заверил Комаров, если что, подойдет и вода. При себе обязательно нужно иметь телефон, чтобы вызвать пожарных при возгорании.

Комаров отметил, что разводить костры в пределах населенных пунктов запрещено, как и сжигать сухую траву. Всю растительность нужно собирать со своего участка и утилизировать на полигонах, а если её немного – закапывать.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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