Тилль Линдеманн заболел коронавирусом

У вокалиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна диагностировали коронавирус. Музыканта госпитализировали в Берлине, угрозы для его жизни нет, сообщило немецкое издание Bild в пятницу, 27 марта.
Напомним, в марте вокалист гастролировал по городам России с группой Lindemann. Он посетил ряд городов, в том числе и Новосибирск 17 марта. Выступление в новосибирском Экспоцентре оказалось последним, поскольку три последующих шоу в Перми, Казани и Воронеже отменили из-за запретов российских властей в связи с коронавирусом.
Тилль Линдеманн родился 4 января 1963 года в Лейпциге, Германия. За свою карьеру Линдеманн выпустил семь студийных альбомов в качестве вокалиста Rammstein и два — в Lindemann. Также музыкант прославился своими сборниками стихов — "Нож" и "В тихой ночи. Лирика", которые официально продаются в России.
Официального заявления от Rammstein о состоянии вокалиста пока не поступало.
Напомним, сегодня группа Rammstein выпустила сборник Remixes, в который вошли 72 трека.
Комментарии
Сам Лев Лещенко после возвращения из-за границы не стал проверяться на коронавирус, поучаствовал в шоу и побывал на именинах...
поучаствовал в шоу и побывал на именинах...
Не на Ваших, не?