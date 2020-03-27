Россиян попросили воздержаться от пересылки мемов

Президент МТС Алексей Корня попросил россиян воздержаться от пересылки мемов и больших по объему видео в интернете. По его словам, операторы видят серьезные изменения в объемах потребления мобильного и домашнего интернета. Так, по будням в спальных районах крупных городов фиксируются такие объемы трафика, которые более характерны для выходных или праздников.

Президент также отметил, что пропускная способность сетей – это ограниченный ресурс. Несмотря на то, что МТС постоянно развивает сеть, президент призывает и самих абонентов к осознанному обращению с контентом в сети. Это не значит, что нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы. Однако стоит ограничить себя, например, в пересылке веселых, но "тяжелых" по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов.

Корня подчеркнул, что в связи с эпидемией коронавируса сейчас самое время перейти на дистанционное обслуживание. Большинство вопросов по тарифам, финансовым услугам и подключению новых продуктов можно решить самостоятельно без походов в салон и даже без звонков в контактный центр — с помощью приложения "Мой МТС". По словам президента компании, приложение очень простое. В нем также можно совершить покупку в интернет-магазине. Смартфон или другой гаджет доставят покупателю домой.

Также руководитель компании напомнил, что МТС – крупнейший оператор телекоммуникационных услуг в России, насчитывающий 80 миллионов абонентов, которые пользуются большим набором услуг и сервисов. Подробности можно найти на сайте www.mts.ru

Как уже сообщал amic.ru, в связи с пандемией коронавируса многие перешли на удаленную работу, а 25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Это, по мнению президента, позволит снизить распространение Covid-19.