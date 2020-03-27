Лоукостер "Победа" приостанавливает все полеты с 1 апреля

Лоукостер "Победа" первым в России отменяет все полеты, включая внутренние рейсы, с 1 апреля до 31 мая, говорится в сообщении компании.
"Лоукостер "Победа" принял решение с 1 апреля 2020 года временно остановить выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети. Мера принята в связи с постановлением правительства РФ и продлится по 31 мая. Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов", — сказано в сообщении.
Уточняется, что "Победа" вернет деньги за отмененные рейсы на счет в личном кабинете, их можно будет потратить в течение года после возобновления рейсов.
Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", флот насчитывает 30 самолетов Boeing 737 NG.
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