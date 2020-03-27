В Алтайском крае запретили почти все развлечения

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уточнил и дополнил выпущенное ранее постановление о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Публикуем список ограничений
-До 5 апреля приостановлена деятельность досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, а также оказание таких услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового скопления людей. Посещать такие заведения запрещено. Это касается ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
-С 28 марта по 1 июня в Белокурихе приостанавливается деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, запрещается бронирование мест, прием и размещение отдыхающих в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах. Ограничение не распространяется на тех, кто находится в командировках или служебных поездках.
-С 28 марта по 5 апреля приостанавливается деятельность кафе, ресторанов и прочего общепита, за исключением обслуживания на вынос без посещения посетителями таких организаций, а также доставки заказов. Ограничение не распространяется на столовые, в которых питаются работники организаций.
Также жителям Алтайского края рекомендовано ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.
Напомним, на данный момент в регионе нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом.
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