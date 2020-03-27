Банки пожаловались на закрытия вкладов после предложения Путина обложить их налогом

Российские банки сообщили об увеличенном количестве закрытых вкладов и выдаче наличных денег со счетов после педложения президента Путина ввести налог на доходы от депозитов и ценных бумаг, передает РБК со ссылкой на сообщение Ассоциации банков России главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
"Отсутствие в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное — информацию о плательщиках этого налога, создало почву для распространения различных версий и слухов его реализации. И может спровоцировать „набег“ на банки, первые признаки которого уже видны", — говорится в сообщении.
В обращении банки попросили разъяснить новые правила и предусмотреть меры по предоставлению ликвидности на случай оттока средств из-за кредитных каникул для граждан, оказавшихся в трудной экономической ситуации из-за коронавируса.
Напомним, ввести налог в 13% с доходов по депозитам и инвестициям предложил Владимир Путин во время обращения к нации 25 марта. Его начнут взимать с 2022 года только с тех граждан, чья сумма банковского вклада или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей.
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