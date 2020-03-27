В Госдуме поддержали наказание за продажу лекарств по завышенным ценам

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, предусматривающие административную ответственность за продажу лекарств по завышенным ценнам, сообщает ТАСС.
За такие нарушения должностных лиц оштрафуют на сумму от 250 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, а индивидуальных предпринимателей и юридических лиц обяжут оплатить штраф в двукратном размере выручки, которую они получили от продажи медикаментов по завышенной цене за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года.
Напомним, ранее размеры предельных надбавок устанавливались только в отношении лекарств, которые входили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Комментарии