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Тилль Линдеманн не болен коронавирусом

, ИА "Амител"
Эту информацию подтвердили в Rammstein
Фото: cdn.antenne.de

Фото: cdn.antenne.de

Тест на коронавирус у лидера Rammstein Тилля Линдеманна дал отрицательный результат. Об этом заявила группа на официальной странице в Facebook. Также эту информацию подтвердил и фотограф Rammstein Йенс Кох в своем Instagram.

"Тилль Линдеманн был госпитализирован врачом группы вчера вечером (26 марта, – прим. авт.). Тилль провел ночь в реанимации, а сегодня его перевели в другую палату, потому что ему стало лучше. Тест на вирус короны был отрицательным", — сообщили в группе.

Также стало известно, что концерт Rammstein, который должен был состояться 10 июня в Остенде, теперь официально перенесен на 2021 год из-за мер, принятых по борьбе с COVID-19.

Ранее amic.ru сообщал, что у фронтмена Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна диагностировали коронавирус после гастролей по России. Музыканта госпитализировали в Берлине, а врачи тогда заявили, что угрозы для его жизни нет.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

28.03.2020 09:16
Владислав

Архиважная новость!

28.03.2020 09:19
- гость -

Ввхо из ит?

28.03.2020 09:22
- гость -

Не понос - так золотуха.
Не коронавирус - так передоза.

28.03.2020 09:33
- гость -

Зато подтвердился тест на коронавирус у Льва Лещенко. Он вернулся с гастролей в США, откуда летел в Россию через Марсель. Симптомы простуды почувствовал еще в самолете, однако вместо того, чтобы самоизолироваться после прилета, Лещенко успел побывать на записи шоу Малахова, посвященного Валентине Толкуновой, в котором также принимали участие Ангелина Вовк (77 лет), Лариса Рубальская (74 года), Аркадий Укупник (67 лет), Геннадий Хазанов (74 года) и другие знаменитости, по возрасту входящие в "группу риска".
Потом Лев Лещенко присутствовал на на дне рождения Аллы Крутой, сестры композитора Игоря Крутого, где также побывали Николай Басков, Олег Газманов, Владимир Винокур, Александр Розенбаум, Александр Серов, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев и Игорь Николаев. Последний уже госпитализирован с пневмонией и ждет результатов теста.

28.03.2020 09:39
Пионер

Он вернулся с гастролей в США, откуда летел в Россию через Марсель.

Он пересек границу незаконно? Или все проверки в аэропортах - фикция? Вы разберитесь, напишите потом.

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