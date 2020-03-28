"Мы вместе". Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

Исполнитель и композитор Игорь Крутой получил СМС-сообщение от Ирины Лещенко о состоянии ее супруга, о чем поделился с газетой "Московский Комсомолец".
"Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе", — написала жена певца.
Лев Лещенко почувствовал себя плохо после турне по США. Результаты анализов не порадовали — у него подтвердился коронавирус. Перед этим народный артист РСФСР успел поучаствовать в съемках, концерте и в торжественном мероприятии по случаю дня рождения сестры Игоря Крутого.
Отметим, что проблемы со здоровьем в последние годы у Лещенко возникали нередко. Причина, помимо возраста, – диагноз "межпозвоночная грыжа шейного отдела", поставленный в 2014 году израильскими врачами. Врачи удалили грыжу, а в шейный отдел имплантировали титано-никелевый элемент.
Напомним, что в России официально подтверждено почти 1036 случаев заболевания коронавирусом Covid-19. С огромным отрывом от остальных городов по числу зараженных лидирует Москва.
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