Коронавирус у семьи из Алтайского края не подтвердился

Вернувшаяся в Алтайский край из Австралии семья, у которой подозревали коронавирус, узнала результаты анализов.
Как сообщает газета "Каменские известия", жителям села Тюменцево, госпитализированным в Каменскую ЦРБ, объявили, что они не являются носителями Covid-19.
Семейную пару, прибывшую из Сиднея, госпитализировали после повышения температуры у мужчины. Вместе с тем никаких признаков ОРВИ у них не было.
Специалисты напоминают гражданам, что для собственной безопасности в появившиеся выходные лучше оставаться дома и избегать мест, в которых наблюдаются скопления большого количества людей. Идеальным вариантом будет спокойный домашний отдых в уединении или в кругу своей семьи.
Как ранее писал amic.ru, в Алтайском крае для профилактики коронавируса закрыли развлекательные заведения, а также места, где оказывают физкультурно-оздоровительные услуги.
Комментарии
"там они трепетали от страха, где не было
страха" (Пс 13)
У Виктора Петровича хватило ума не писать различные распоряжения о закрытии храмов?
А ведь выразят публичный вотум недоверия, как в Питере.
Виктор Петрович мелко плавает чтобы храмы закрывать.
Амик, а почему не пишите что всех прилетевших вчера с Таиланда отпустили по домам всего лишь проверив температуру тепловизором?
Это карантин? Где власти? Профанация сплошная!
28.03.2020 11:27
Лёха
Ума?
А тем временем...
В ФРГ ученые смоделировали сценарии распространения коронавируса
Немецкие ученые пришли к выводу, что при массовом проведении теста на вирус и изоляции инфицированных, заразиться может 1 млн жителей страны, а умереть - около 12 тысяч. Без этих мер число смертей превысит 1 миллион.
А тем временем
@На Украине, по разным оценкам, могут заразиться коронавирусом от семи до 22 миллионов граждан@
Что-то подзабыл, а сколько там этих граждан проживает?
гость 11:38
Ну... как тебе сказать. Когда бы храмы закрывали, а мы бы их отстояли, то я бы заплакал. Я уже смоделировал эту ситуацию внутренне. Когда бы мы их не отстояли, то я закрылся бы от стыда.
А вообще я храмы почти не посещаю, чё мне их посещать-то, когда только очень замёрзну, согреться, ну или пригласят).
А умы дело такое, бывает и так что их на что-то не хватает и это удачно).
11:27 Лёха и остальным 11:31- гость -
читаем:
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
Статья 31. Ограничительные мероприятия (карантин)
2. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся (отменяются) на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей решением Правительства Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, а также решением уполномоченных должностных лиц федерального органа исполнительной власти или его территориальных органов, структурных подразделений, в ведении которых находятся объекты обороны и иного специального назначения.
Значит может, а не "мелко плавает чтобы храмы закрывать"
Никаких отдельных Законов про каждый конкретный карантин не нужно.
Есть уже такой Закон.
Наберите - военное положение Москва США Европа.
20 минут. Первые 12 немного пространно хотя тоже есть над чем поразмышлять. Вторая часть...
Не проще ли делать всем приехавшим тесты. Вот людей из Тюменцево проверили, им и окружающим спокойно.