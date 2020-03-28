На Алтае пьяные подростки угнали ВАЗ, устроили "гонки" с ДПС и попали в ДТП

Фото: МВД по Республике Алтай
16-летний подросток после потребления спиртного 26 марта угнал ВАЗ-21053 у отца и отправился с другом кататься по Горно-Алтайску, сообщает МВД по Республике Алтай.
Подозрительный автомобиль около 22:00 попытались остановить сотрудники ГИБДД, но водитель проигнорировал законные требования. Началась погоня.
Во время движения со стороны улицы Ленина в направлении села Алферово "беглец" протаранил автомобиль Toyota Land Cruiser 200, который в этот момент поворачивал налево.
Несовершеннолетний водитель "Жигулей" задержан. Его 14-летнего знакомого госпитализировали в больницу с травмами, полученными в ДТП.
По факту аварии проводится проверка. В частности, правоохранители намерены дать правовую оценку действиям родителей подростков.
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