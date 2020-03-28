Полиция Алтайского края приостановила прием граждан из-за карантина

Подразделения полиции с 27 марта прекратили личный прием населения в связи с профилактикой коронавируса, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Ведомство уточняет, что правоохранители продолжают работать, но заявления принимают исключительно дистанционным методом.
"Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса "Прием обращений граждан и организаций" официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России, либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел Российской Федерации (при его наличии)", — уточнили в ведомстве.
Решать вопросы пенсионного обеспечения ветеранам МВД также придется только удаленно. Документы принимают посредством почтовой связи, а для уточнения информации опубликован список телефонов.
В частности, консультацию по вопросу пенсии можно получить по номерам: 8 (3852) 39-30-29, 39-79-24, 39-74-79, 39-30-19, 39-71-48, 39-74-90, 39-74-50, 39-74-36, 39-31-17, 39-78-73.
Отметим, что в Алтайском крае на 27 марта не выявлено ни одного инфицированного, однако в целях профилактики вузы края перешли на дистанционное обучение, мэрия Барнаула перестала очно принимать горожан, а все театры, кинотеатры, музеи и библиотеки закрыли.
Комментарии
Прикол, про разбой, грабеж, и тд тоже по почте???? И как все это раскрывать будут, тоже дистанционно, не выходя из дома
Шиза косит ряды доблестных правоохранителей.
Даёшь грабеж!?
Школота вся отметилась?
У взрослого населения вопросы остались?
12:11ну растолкуй, раз такой продвинутый, каааак нарушать все пункты законодательства, как принять заявление по почте без регистрации в дежурной части и опроса заявителя, грамотей, а сроки по упка тоже почта будет соблюдать, а опм как онлайн делать, или в первый же день изолировался от реальности
значит, в полиции не создавать толпу, а на почте можно? И в чем эффективность карантина?
Ну полиция это не храм божий. Одни клоповники чего стоят. Они наверное от стыда закрылись. Внутреннюю чистку проводят.
Все правильно. Есть телефон, звоните. "Ваш звонок очень важен для нас".
Во время ВОВ в считанные дни сняли оборудование промышленных гигантов и перевезли в Сибирь. Практически с колес начали производство снарядов и прочего практически в чистом поле. Не было даже промышленных корпусов.
Почему спустя 80 лет в АК проблема наладить выпуск с раных масок? Уже месяц их нет в продаже. Чем занят губернатор? Ждёт непосредственного приказа Путина?
28.03.2020 12:59
- гость -
Сшей из марли маску и успокойся.
Алиса, Ты тупая???
13:18 Пенсионер
по ее комментариям, вы попали прямо в точку, но как-то мягко выразились