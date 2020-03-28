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Полиция Алтайского края приостановила прием граждан из-за карантина

, ИА "Амител"
Заявления рекомендуют направлять "Почтой России" или в электронных письмах
Фото: news.myseldon.com

Фото: news.myseldon.com

Подразделения полиции с 27 марта прекратили личный прием населения в связи с профилактикой коронавируса, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ведомство уточняет, что правоохранители продолжают работать, но заявления принимают исключительно дистанционным методом.

"Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса "Прием обращений граждан и организаций" официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России, либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел Российской Федерации (при его наличии)", — уточнили в ведомстве.

Решать вопросы пенсионного обеспечения ветеранам МВД также придется только удаленно. Документы принимают посредством почтовой связи, а для уточнения информации опубликован список телефонов.

В частности, консультацию по вопросу пенсии можно получить по номерам: 8 (3852) 39-30-29, 39-79-24, 39-74-79, 39-30-19, 39-71-48, 39-74-90, 39-74-50, 39-74-36, 39-31-17, 39-78-73.

Отметим, что в Алтайском крае на 27 марта не выявлено ни одного инфицированного, однако в целях профилактики вузы края перешли на дистанционное обучение, мэрия Барнаула перестала очно принимать горожан, а все театры, кинотеатры, музеи и библиотеки закрыли.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.03.2020 11:52
- гость -

Прикол, про разбой, грабеж, и тд тоже по почте???? И как все это раскрывать будут, тоже дистанционно, не выходя из дома

28.03.2020 12:01
- гость -

Шиза косит ряды доблестных правоохранителей.

28.03.2020 12:05
- гость -

Даёшь грабеж!?

28.03.2020 12:11
- гость -

Школота вся отметилась?
У взрослого населения вопросы остались?

28.03.2020 12:16
- гость -

12:11ну растолкуй, раз такой продвинутый, каааак нарушать все пункты законодательства, как принять заявление по почте без регистрации в дежурной части и опроса заявителя, грамотей, а сроки по упка тоже почта будет соблюдать, а опм как онлайн делать, или в первый же день изолировался от реальности

28.03.2020 12:26
- гость -

значит, в полиции не создавать толпу, а на почте можно? И в чем эффективность карантина?

28.03.2020 12:34
Лёха

Ну полиция это не храм божий. Одни клоповники чего стоят. Они наверное от стыда закрылись. Внутреннюю чистку проводят.

28.03.2020 12:42
Алиса

Все правильно. Есть телефон, звоните. "Ваш звонок очень важен для нас".

28.03.2020 12:59
- гость -

Во время ВОВ в считанные дни сняли оборудование промышленных гигантов и перевезли в Сибирь. Практически с колес начали производство снарядов и прочего практически в чистом поле. Не было даже промышленных корпусов.
Почему спустя 80 лет в АК проблема наладить выпуск с раных масок? Уже месяц их нет в продаже. Чем занят губернатор? Ждёт непосредственного приказа Путина?

28.03.2020 13:06
Алиса


28.03.2020 12:59
- гость -

Сшей из марли маску и успокойся.

28.03.2020 13:18
Пенсионер

Алиса, Ты тупая???

28.03.2020 13:26
- гость -

13:18 Пенсионер

по ее комментариям, вы попали прямо в точку, но как-то мягко выразились

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