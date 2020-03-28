6 лет назад в Алтайском крае пропала Ксюша Бокова

6 лет назад случай исчезновения Ксюши Боковой прогремел по всей России. 10-летняя девочка исчезла 28 марта 2014 года по дороге домой с репетиции из новоалтайской школы №12.
Волонтеры "Лизы Алерт", занимавшиеся поисками Ксюши подчеркивают, что этот поиск за последние годы на Алтае стал самым резонансным. Отыскать школьницу тщетно пытались сотни неравнодушных россиян, силовики, беспилотная авиация, водолазы МЧС, кинологи, спасатели и военные.
"Единственный след — сумочка и мобильный телефон. Их достали с реки на третьи сутки после пропажи девочки, недалеко от того самого моста, по которому она должна была пройти, — вспоминают в паблике "Инцидент Барнаул". — Появилась версия, что она могла утонуть, но мать Ксюши в это не верит. Ксюша была "взрослым" ребенком и ни за что не пошла бы к реке, и уж тем более добровольно не зашла бы в воду".
Работа, направленная на обнаружение ребенка, велась круглосуточно. Всюду распространялись ориентировки, прочесывалась местность, включая акватории рек. Найти школьницу так и не удалось. Она до сих пор числится пропавшей без вести.
Комментарии
Нашли же её прошлым летом писали, что искали риэлтора пропавшего, которую видели как она зашла в частный дом и пропал, в последствии в огороде этого дома собака нашла захоронение, там был этот риэлтор и ниже кости девочки.
Не пишите всякую чушь из разряда «Одна Бабушка Сказала».