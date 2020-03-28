Бийск переходит на летнее расписание трамваев

МУП "Бийскгортранс" предупредило жителей наукограда о готовящихся изменениях в расписании трамваев.
Представитель предприятия уточнил, что общественный транспорт перейдет на летний график движения с 30 марта.
С новым расписанием можно ознакомиться на Транспортном портале Бийска.О корректировках также можно узнать на остановочных пунктах, где заменили старые баннеры на новые.
Уточнить сведения о новом графике можно и в телефонном режиме. Для этого следует позвонить по номеру 443-438 (8:00-16:00 с понедельника по пятницу).
Как ранее писал amic.ru, с 28 марта по 5 апреля общественный транспорт Барнаула перейдет на работу по расписанию выходного дня.
Комментарии
Ну наконец-то, хоть что-то положительное...