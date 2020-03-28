Давали маски и антисептик. Как в Барнауле встречали туристов из Таиланда

Два самолета приземлились с разницей в несколько часов в аэропорту Барнаула накануне, 27 марта. Рейсы встречали сотрудники Роспотребнадзора. Всем пассажирам измерили температуру. Подозрений на коронавирус ни у кого не выявили. Пассажиров отправили на домашний карантин.

Что происходит в самом Таиланде, и как встречают прибывших туристов в Барнауле, amic.ru рассказал Анатолий Сычев, который прилетел на Алтай одним из вчерашних рейсов. Он отдыхал с супругой, сыном и внуком.

"Первые четыре дня отдыхали спокойно"

– Мы прилетели на Пхукет 15 марта. Первые четыре дня все было замечательно, о коронавирусе никто и не говорил. Где-то числа 19-го местное население и власти начали что-то понимать и предпринимать необходимые меры. Например, при выходе из отеля всем туристам бесконтактным способом измеряли температуру. Когда объявили о том, что Таиланд закрывает границы для туристов, среди отдыхающих началась легкая паника от непонимания, как будет обстоять дело с возвращением на родину. Перестали работать кафе, рестораны, массажные кабинеты, бассейны, детские комнаты в отелях. Губернатор Пхукета ввел комендантский час, но не жесткий, а скорее, рекомендательный: людей попросили не появляться на улицах после 17:00, – рассказывает Сычев.

"Без женского щебетания"

– Как выяснилось, переживали зря: вылетели в Барнаул точно по расписанию. Обстановка в самолете была не панической, но напряженной, опасливой. Не было привычного женского щебетания, которое обычно сопровождает чартеры, возвращающиеся с курортов: дамы не так активно делились впечатлениями об отдыхе. Около половины пассажиров были в медицинских масках, – говорит мужчина. – Когда сели в Барнауле, буквально через 10 минут на борт поднялись два сотрудника Роспотребнадзора и провели термометрию. Прошло все довольно быстро. После этого нам раздали памятки о правилах самоизоляции, мы заполнили анкету, где указали имя и контактные данные, после чего получили багаж и отправились домой. Каких-то тестов на коронавирус непосредственно на борту нам не проводили. При этом в аэропорту сотрудники раздали всем пассажирам маски и побрызгали антисептиком на руки.

"Спасение утопающих – дело рук самих утопающих"

– Мы с семьей намерены соблюдать карантин по полной. Сегодня утром позвонил в поликлинику, рассказал ситуацию. Сказали, что в понедельник придет участковый, а через десять дней – медсестра, которая проведет тест на коронавирус. Выходить никуда не будем. Даже за продуктами. Благо, в магазине нашего поселка нас знают. Позвонил, собрали пакет продуктов, перевел деньги на карту. Старший сын забрал покупки, приехал, поставил под дверь. Помахали друг другу ручками через окно. Призываю всех, кто оказался в такой же ситуации, строго соблюдать карантин. Это не шутки же. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, – считает Сычев.

Добавим, что по официальным данным, заболевших Covid-19 в Алтайском крае по-прежнему нет. В России выявлено более тысячи случаев заражения, четыре человека скончались, 45 выздоровели.