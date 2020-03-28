Давали маски и антисептик. Как в Барнауле встречали туристов из Таиланда

Два самолета приземлились с разницей в несколько часов в аэропорту Барнаула накануне, 27 марта. Рейсы встречали сотрудники Роспотребнадзора. Всем пассажирам измерили температуру. Подозрений на коронавирус ни у кого не выявили. Пассажиров отправили на домашний карантин.
Что происходит в самом Таиланде, и как встречают прибывших туристов в Барнауле, amic.ru рассказал Анатолий Сычев, который прилетел на Алтай одним из вчерашних рейсов. Он отдыхал с супругой, сыном и внуком.
"Первые четыре дня отдыхали спокойно"
– Мы прилетели на Пхукет 15 марта. Первые четыре дня все было замечательно, о коронавирусе никто и не говорил. Где-то числа 19-го местное население и власти начали что-то понимать и предпринимать необходимые меры. Например, при выходе из отеля всем туристам бесконтактным способом измеряли температуру. Когда объявили о том, что Таиланд закрывает границы для туристов, среди отдыхающих началась легкая паника от непонимания, как будет обстоять дело с возвращением на родину. Перестали работать кафе, рестораны, массажные кабинеты, бассейны, детские комнаты в отелях. Губернатор Пхукета ввел комендантский час, но не жесткий, а скорее, рекомендательный: людей попросили не появляться на улицах после 17:00, – рассказывает Сычев.
"Без женского щебетания"
– Как выяснилось, переживали зря: вылетели в Барнаул точно по расписанию. Обстановка в самолете была не панической, но напряженной, опасливой. Не было привычного женского щебетания, которое обычно сопровождает чартеры, возвращающиеся с курортов: дамы не так активно делились впечатлениями об отдыхе. Около половины пассажиров были в медицинских масках, – говорит мужчина. – Когда сели в Барнауле, буквально через 10 минут на борт поднялись два сотрудника Роспотребнадзора и провели термометрию. Прошло все довольно быстро. После этого нам раздали памятки о правилах самоизоляции, мы заполнили анкету, где указали имя и контактные данные, после чего получили багаж и отправились домой. Каких-то тестов на коронавирус непосредственно на борту нам не проводили. При этом в аэропорту сотрудники раздали всем пассажирам маски и побрызгали антисептиком на руки.
"Спасение утопающих – дело рук самих утопающих"
– Мы с семьей намерены соблюдать карантин по полной. Сегодня утром позвонил в поликлинику, рассказал ситуацию. Сказали, что в понедельник придет участковый, а через десять дней – медсестра, которая проведет тест на коронавирус. Выходить никуда не будем. Даже за продуктами. Благо, в магазине нашего поселка нас знают. Позвонил, собрали пакет продуктов, перевел деньги на карту. Старший сын забрал покупки, приехал, поставил под дверь. Помахали друг другу ручками через окно. Призываю всех, кто оказался в такой же ситуации, строго соблюдать карантин. Это не шутки же. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, – считает Сычев.
Добавим, что по официальным данным, заболевших Covid-19 в Алтайском крае по-прежнему нет. В России выявлено более тысячи случаев заражения, четыре человека скончались, 45 выздоровели.
Комментарии
Заболевших не нашли.... Их и не искали. Где обещанные тесты? Народ просто взяли и распустили.... Очень мудро в условиях пандемии
Смешно и грустно. Ведь Томенко вчера дал поручение именно проверить на коронавирус, провести всем тесты! «Коронавирус ни у кого не выявили». Как вы это поняли? Путём измерения температуры? Все мы в курсе, как работают эти термометры, и что инкубационный период длится несколько дней, и что может протекать бессимптомно.То есть сейчас порядка 500 человек являются потенциальными носителями вируса, которые добирались до дома на такси, до сёл, до других городов. Заходили в подъезд, трогали двери, крепки лифта, кто то плевал на запрет и самоизоляцию и пошёл в магазин. Ведь по прилету ни у кого еды дома нет.
Правильно рассказал товарищ:две недели надо переждать дома и не отсвечивать.Вот только поговорка не совсем к месту.Ты может и не утонешь, а вот тех кто рядом вполне возможно потянет на дно.И не без твоего участия.
Все как обычно по-российски - тяпляп для отчета. Кому интересно как им спалось и летелось? Они потенциальный источник социально опасного заболевания, смертность от которого достигает 10%. И учитывая, что это болезнь за месяц охватила все без исключения страны, хотелось бы увидеть реальную борьбу с распространением инфекции. Их изолировать надо, а они у вас свободно по улицам ходят.
Задолбали всёпропальщики. У нас в городе куча разносчиков сифилиса и ВИЧ и ещё больше "потенциальных убийц" на автомобилях, которые только за два месяца убили троих и отправили в больницу около двухсот человек.Однако ж никто не перестаёт вести беспорядочные связи, а уж тем более выезжать и выходить на дороги. А тут мировая закулиса, чтобы оправдать кризис, устроила шоу из очередной разновидности гриппа, и доморощенные параноики готовы всех соседей перестрелять.
Штакетиной по горбу их надо встречать.
А тут мировая закулиса, чтобы оправдать кризис, устроила
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Ануннаки?
Когда сели в Барнауле, буквально через 10 минут на борт поднялись два сотрудника Роспотребнадзора и провели термометрию. Прошло все довольно быстро. После этого нам раздали памятки о правилах самоизоляции, мы заполнили анкету, где указали имя и контактные данные, после чего получили багаж и отправились домой. Каких-то тестов на коронавирус непосредственно на борту нам не проводили. При этом в аэропорту сотрудники раздали всем пассажирам маски и побрызгали антисептиком на руки
за подобные действия в условиях пандемии, на ответственных лиц должна распространяться уголовная ответственность
Ударом по печени их надо встречать и в каталажку на месяц.
Кстати, бандерша которая банчит краевой соцзащитой прилетела этим рейсом?
Вот что это за недоумки постоянно визжащие про всепропальщиков? Если ящур или чуму обнаружат сразу карантин и весь скот в утиль. Так ящур с чумой хоть вакцинируют и лечать. А с этим не знают что делать.
"Задолбали всёпропальщики"
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Ну так не лезь в интернеты к всепропальщикам, задолбыш.
Химочка, ты министр, или так, постоять вышел?
Знаешь всех руководителей предприятий Барнаула в лицо, телефоном пользоваться умеешь, почему за месяц не наладили производство масок для жителей края?
Да и раньше зимой, в прошлые годы, во время карантинов ОРВИ, нельзя было купить. Но надо как-то решать проблему.
Что бы заразиться сифилисом и ВИЧем нужно приложить телесные усилия , а корона в воздухе летает , можно поймать заразу просто от мимопроходящего . Так понятно ? Или всё равно нет ? Уроки биологии тоже просто мимо тебя прошли ? И что делать с сифом , ВИЧЕм и даже тубиком медики знают , с короной ещё нет . Чем её лечить ещё не знают, в том и беда . Вспомни "испанку" , теперь -то грипп научились лечить , но и он не так безопасен , как утверждают такие , как ты .
14:57
Не распинайся перед профессиональным болельщиком сифилисом.
Такие пофигисты и развозят заразу по планете. Уже не первый месяц про этот вирус говорят, нет надо именно сейчас лететь. У вас что весенняя овечья почесуха началась?
Я в этом году пришел в поликлинику №9 на 10 минут здоровый,а через 5 дней заболел так,что сил да поликлиники не было дойти,легкие чуть наружу не вышли,впервые за 49 лет так болел и антибиотики не помогли,в итоги противовирусными препаратами вылечился и болел 3 недели,которые показались адом.
Посадили население по домам и завозят им по 2чартера и 3 регулярных рейсов заразы
Плюс прут заразу паравозами
Что самое смешное, мало того завозят заразу, головой бы подумали, ну прилетел человек с самолета, дома у него нет еды, нет лекарств, батаеек там и др "продуктов" он не будет сидеть в пустой квартире,а пойдет по аптекам,магазинам, будет трогать руками ручки, деньги и т.д инкуб период 2-3 недели человек может не знать что он болен, даже если тест проведу тему через 10-14 дней сколько он заразит за это время, позорище полнейшее, в добавок к этому люди ходят по улицам, работают заводы, общественный транспорт битком, все эти заражения будут на вашей совести, налоги им нужны со всех, бюджетные пополнения, тьфу на вас уродов, люди могут заболеть или погибнуть, они налоги собирают
И это не последние два самолёта прилетели оттуда и вот с таким отношением к пандемии ничего хорошего не будет, это официальный ввоз и распространение а потом за голову хвататься будет когда начнется массовое заражение
Плюс прут заразу паравозами
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вы ещё скажите закрыть дороги?! и пусть кто до дома не добрался остаются далеко, там и сидит, вдали от дома и семьи...
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главное меньше по улицам и магазинам шастать, а если пришлось выйти, гигиену соблюдайте...
и ещё раз говорю меньше из дома выходите - максимально меньше и максимально дольше.