28 марта в Барнауле на час погаснет свет

Внешняя подсветка на многих зданиях и строениях краевой столицы будет отключена 28 марта с 20:30 до 21:30, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Так, МУП "Барнаулгорсвет" отключит освещение аллеи по проспекту Ленина, подсветку букв "БАРНАУЛ" и городских часов. Кроме того, в краевой столице планируется отключить подсветку городских зданий.
Всем неравнодушным от имени Всемирного фонда дикой природы (WWF) предлагают на один час отключить электричество и в домах.
Напомним, что город участвует в акции с 2013 года. Ее цель заключается в том, чтобы обратить внимание людей на необходимость бережно относиться к окружающей среде и сохранять природные ресурсы.
Комментарии
А кстати,что сейчас с Гретой?Волнуюсь.
Внешняя подсветка на многих зданиях и строениях краевой столицы будет отключена 28 марта с 20:30 до 21:30, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Так, МУП "Барнаулгорсвет" отключит освещение аллеи по проспекту Ленина, подсветку букв "БАРНАУЛ" и городских часов. Кроме того, в краевой столице планируется отключить подсветку городских зданий.
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Надо включать подсветку только с 20:30 до 21:30, а в остальное время чего жечь электричество? Сколько денег в городском бюджете сэкономите!
Сегодня я со всей охотою распоряжусь своей субботою.Сегодня Соня справляет именины и мы как раз вечером аккурат в это время будем с ней обсуждать бережное отношение к окружающей среде и проблему сохранения природных ресурсов.