Вернувшегося в Барнаул с температурой туриста положили в больницу

У одного из пяти сотен пассажиров, прибывших из Таиланда в Барнаул 27 марта, выявили высокую температуру. Информацию прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.
По данным властей, мужчину положили в барнаульскую городскую больницу №5. Тест на коронавирус дал отрицательный результат. Остальные пассажиры находятся на самоизоляции. Карантин продлится две недели.
Ранее amic.ru писал, что ученые подсчитали, сколько длится инкубационный период коронавируса и в течение какого периода проявляются симптомы заболевания. По их оценкам, в среднем болезнь протекает бессимптомно на протяжении пяти дней, но так бывает далеко не у всех.
Проанализировав имеющиеся данные, исследователи пришли к выводу, что у 97,5% людей вирус Covid-19 проявляет себя в течение 11,5 дня. У 101 человека из 10 тысяч заметили симптомы коронавируса только после выхода из карантина.
Комментарии
Когда сели в Барнауле, буквально через 10 минут на борт поднялись два сотрудника Роспотребнадзора и провели термометрию. Прошло все довольно быстро. После этого нам раздали памятки о правилах самоизоляции, мы заполнили анкету, где указали имя и контактные данные, после чего получили багаж и отправились домой. Каких-то тестов на коронавирус непосредственно на борту нам не проводили. При этом в аэропорту сотрудники раздали всем пассажирам маски и побрызгали антисептиком на руки
за подобные действия в условиях пандемии, на ответственных лиц должна распространяться уголовная ответственность
Зашибись. Завезли таки к нам эту заразу. Красавцы. Тупее нации чем наша нет в мире.
28.03.2020 14:33
- гость -
На безответственных лиц должна распространяться - их целый самолет там был.
Включая вот этого дерзкого гостя.
а карантин ни кто не объявляет...
и уж тем более о пандемии ни кто не говорит, кроме комментаторов-паникёров (по мнению властей). всё в рамках закона...
15:07 krash @Тупее @
Какой вы самокритичный, что это вы так о себе...
Во всем мире бушует пандемия гриппа, люди мрут сотнями в день в Америке, Италии, Испании, Германии, но самые тупые это нация, к которой относится krash.
Догадались, какую нацию он тут представляет? Правильно- укропская нация, вещающая из Украины.Что он тут делает? По комментам все понятно...
Ндаа. Разумному человеку с начала марта уже было понятно, что ездить никуда далеко не надо, тем более в зарубежье. Культ отдыха и балдежа погубит.
Знали что в мире творится, а путёвки сдавать жаба душила
Народ тупит как обычно... Можно просто посидеть дома, пережить, переждать... Что дал им этот отдых?!
Самоизоляция, кто за ней следит ? люди иду тв аптеки,магазины и вообще куда хотят, инкубационный период 2 недели, любой на борту может быть заразным и за эти 2 недели сможет заразить всех остальных, зачем эту инфекцию завозить было? путь живут куда уехали до конца эпидемии, подохнут там с голоду - их проблемы, знали куда ехали, а то 1 отдыхают 2 потом подыхают от болезни
они не тупые - они с деньгами
-маски купят ,препараты и врачей для лечения купят
а вы нищеброды выживайте здесь как сможете
Всех подобных ездюков надо встречать строго в костюмах ОЗК, и поголовно в жесткий карантин на две недели...