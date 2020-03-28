Социальные ярмарки отменили в Барнауле из-за коронавируса

Мэрия Барнаула проинформировала горожан об отмене социальных продовольственных ярмарок, которые планировали провести в краевой столице 28 марта и 4 апреля.
Запрет на проведение мероприятия будет действовать и на последующие ярмарки, пока не объявят об их возобновлении.
Как ранее писал amic.ru, сезон социальных продовольственных ярмарок стартовал в Барнауле 22 февраля.
На них была представлена продукция предприятий и фермерских хозяйств из городов и районов Алтайского края, в том числе колбасы, мясо, рыба, полуфабрикаты, масло, сыры, мука, сахар, яйца, кондитерские изделия, сухофрукты, овощи, фрукты и многое другое.
Комментарии
Жаль,лишили бабок и дедок тусы.