Еще один больной коронавирусом умер в России

Российский путешественник с диагнозом "коронавирус" скончался в инфекционной больнице Оренбурга, сообщает РИА "Новости".
57-летний житель Бузулука заразился смертельно опасной инфекцией во время автомобильного путешествия по европейским странам.
Вернувшись домой, он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Врачи боролись за его жизнь, но тщетно – мужчина скончался.
Медики уточняют, что у пациента были хронические заболевания, поэтому о причине смерти до результатов экспертизы говорить рано.
От мужчины заразились коронавирусом три человека, в том числе ребенок. Двое взрослых находятся в состоянии средней тяжести, а вот мальчик чувствует себя хорошо.
Отметим, что по данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России от Covid-19 погибли три человека. Общее число зараженных превысило тысячу человек, из них 45 выздоровело.
Комментарии
Как тут не вспомнить фразу Валентайна - персонажа первой части "Кингсмана": "Человечеству нужна прополка". Вот только сейчас кто-то (или что-то) проводит ее более изящным способом, чем хотел сделать сей герой фильма.
57 лет и были хронические заболевания, да в 57 лет у всех есть хронические заболевания от остеохондроза до гастрита, причем тут вирус, важны заболевания легких, возможно сердца, эта формулировка уже бесит, да у каждого есть хр заболевание даже в 20 лет это может быть хр тонзиллит, артрит, аллергия и т.п