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Еще один больной коронавирусом умер в России

, ИА "Амител"
Причину смерти выясняют специалисты
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Российский путешественник с диагнозом "коронавирус" скончался в инфекционной больнице Оренбурга, сообщает РИА "Новости".

57-летний житель Бузулука заразился смертельно опасной инфекцией во время автомобильного путешествия по европейским странам.

Вернувшись домой, он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Врачи боролись за его жизнь, но тщетно – мужчина скончался.

Медики уточняют, что у пациента были хронические заболевания, поэтому о причине смерти до результатов экспертизы говорить рано.

От мужчины заразились коронавирусом три человека, в том числе ребенок. Двое взрослых находятся в состоянии средней тяжести, а вот мальчик чувствует себя хорошо.

Отметим, что по данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России от Covid-19 погибли три человека. Общее число зараженных превысило тысячу человек, из них 45 выздоровело.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.03.2020 15:39
- гость -

Как тут не вспомнить фразу Валентайна - персонажа первой части "Кингсмана": "Человечеству нужна прополка". Вот только сейчас кто-то (или что-то) проводит ее более изящным способом, чем хотел сделать сей герой фильма.

28.03.2020 16:26
Петя

57 лет и были хронические заболевания, да в 57 лет у всех есть хронические заболевания от остеохондроза до гастрита, причем тут вирус, важны заболевания легких, возможно сердца, эта формулировка уже бесит, да у каждого есть хр заболевание даже в 20 лет это может быть хр тонзиллит, артрит, аллергия и т.п

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