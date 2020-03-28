В России могут остановить самолеты и поезда из-за коронавируса

Российские власти могут приостановить функционирование некоторых видов общественного транспорта на территории государства, сообщает РИА "Новости" с уточнением, что в правительстве отказались комментировать эту информацию. Соответствующий вариант рассматривают как одну из мер профилактики коронавируса.
В частности речь идет о межрегиональных полетах на самолетах и поездках на поездах. Примечательно, что аналогичный запрет уже вводят в Карелии и частично – в Краснодаре.
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что безответственные граждане нарушают режим самоизоляции, подвергая соотечественников риску заражения Covid-19.
Так, уроженка Белоруссии прилетела из Италии в столицу России, но вместо положенного двухнедельного карантина отправилась в маникюрный салон. Работница заведения сочла такой поступок социально опасным и вызвала полицию. Детали поездки и того, что было после нее, горожанке пришлось пересказывать уже правоохранителям.
Ранее аналогичная ситуация произошла с жительницей Алтая, которая вместо самоизоляции отправилась в общественную баню. Региональный Роспотребнадзор предупредил, что за такое поведение возможна даже уголовная ответственность.
Комментарии
Вот с этого и надо было начинать! А сейчас уже может быть поздно...
28.03.2020 16:05
Гость
И парой недель раньше.
Нужно пороть палками как в Индии, ничего эти обезьяны не понимают
28.03.2020 16:29
Вася
Причём не только "отдыхающие",но и руководители.. По неподтверждённой информации Барнаульский меланжевый комбинат на следующей неделе продолжит работу. У них коронавируса нет и не будет.