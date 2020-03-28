Магазин без продавца. Барнаульцы прошли проверку на честность

Барнаулец провел социальный эксперимент в краевой столице, оставив продукты без присмотра и записку с пояснением, что их можно купить за 25 рублей.
Происходящее фиксировали на скрытую камеру. Видеозапись с подборкой поведения горожан опубликовали в сообществе barnaul.insta.
"Магазин без продавца" быстро нашел своих покупателей. Жители города честно вносили положенную плату и брали интересующую продукцию, а один из прохожих просто бросил 50 рублей и ничего не взял.
Тогда автор эксперимента решился на провокацию. Сначала он попытался подговорить школьников взять что-нибудь, не заплатив.
Когда же попытка успехом не увенчалась, экспериментатор сам взял бутылку и сделал вид, что пытается скрыться. Его действия тут же пресек проходивший мимо барнаулец.
Комментарии
По любому - постава
Все видели и неоднократно, как во многих деревнях вдоль дорог по осени стоят ведёрки с овощами и фруктами. И ничего, никто ничего не ворует.
28.03.2020 17:01
- гость -
А ты пробовал(а) подойти к этим ведеркам?
И? Мораль сей басни какова?
А ты пробовал(а) подойти?
В чём суть вопроса?
Савелюха красавец!