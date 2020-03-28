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Магазин без продавца. Барнаульцы прошли проверку на честность

, ИА "Амител"
Жители столицы Алтайского края не стали жульничать и не позволили другим
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Барнаулец провел социальный эксперимент в краевой столице, оставив продукты без присмотра и записку с пояснением, что их можно купить за 25 рублей.

Происходящее фиксировали на скрытую камеру. Видеозапись с подборкой поведения горожан опубликовали в сообществе barnaul.insta.

"Магазин без продавца" быстро нашел своих покупателей. Жители города честно вносили положенную плату и брали интересующую продукцию, а один из прохожих просто бросил 50 рублей и ничего не взял.

Тогда автор эксперимента решился на провокацию. Сначала он попытался подговорить школьников взять что-нибудь, не заплатив.

Когда же попытка успехом не увенчалась, экспериментатор сам взял бутылку и сделал вид, что пытается скрыться. Его действия тут же пресек проходивший мимо барнаулец.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.03.2020 16:46
- гость -

По любому - постава

28.03.2020 17:01
- гость -

Все видели и неоднократно, как во многих деревнях вдоль дорог по осени стоят ведёрки с овощами и фруктами. И ничего, никто ничего не ворует.

28.03.2020 17:06
- гость -

28.03.2020 17:01
- гость -

А ты пробовал(а) подойти к этим ведеркам?

28.03.2020 18:02
Пионер

И? Мораль сей басни какова?

28.03.2020 18:20
- гость -

А ты пробовал(а) подойти?

В чём суть вопроса?

28.03.2020 18:29
Мила

Савелюха красавец!

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